Pagare con l’iPhone è comodo, ma non sempre possibile. Per questa ragione è sempre bene portarsi dietro carte di credito e di debito fisiche. E per evitare un ingombro superfluo, sapevi che esistono cover con porta-carte per iPhone in cui puoi infilare non solo Visa e MasterCard, ma anche bancomat, patente, carta d’identità o tessera sanitaria? Ecco cosa offre il mercato.

Le custodie iPhone con porta-carte sono un accessorio molto comodo anzi insostituibile per chi ha bisogno di avere sempre con sé le carte di credito e di debito, oltre al proprio iPhone. Queste custodie sono progettate per essere portate in tasca o in borsa, e sono dotate di una tasca sul retro dove è possibile inserire documenti e mezzi di pagamento.

Queste custodie sono molto utili per chi vuole evitare di portare con sé un portafoglio ingombrante e pesante, e preferisce avere tutto a portata di mano. Inoltre, si tratta i accessori anche molto sicurii, in quanto le carte sono spesso protette da un meccanismo di chiusura a scatto, a cerniera o con banda elastica.

Con una custodia iPhone con porta-carte, è possibile portare con sé non solo le carte di credito e di debito, ma anche il bancomat, la patente, la carta d’identità o la tessera sanitaria. Questo significa che si può avere tutto ciò di cui si ha bisogno in un solo posto.

Indispensabili per gli utenti on the go e in viaggio, queste custodie sono anche molto belle esteticamente, poiché vengono realizzate in molte forme, materiali e colori diversi, in modo da poter scegliere quella più adatta alle proprie esigenze e al proprio stile. Ecco quelle più belle e utili secondo noi.

Migliori Cover Porta-Carte per iPhone

Acquista Cover Compatibile con Apple iPhone SE (2022) / SE (2020) / 8/7 – Custodia in Silicone a 9,99€ su Amazon (tantissimi colori).

Acquista cover porta-carte in pelle TPU per iPhone SE 2020, iPhone 7, iPhone 8 a 10€ circa su Amazon.

Acquista Crystal Custodia per iPhone 12 con Tasche Porta Carte Portafoglio in silicone a 9,99€ su Amazon.

Acquista Custodia in Pelle per iPhone 13 PRO 6.1″ con cavalletto e portafoglio magnetico a 9,95€ su Amazon.

Acquista JETech Cover Portafoglio per iPhone 12/12 Pro con slot nascosto per carte a 12,90€ su Amazon.

