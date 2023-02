Cover impermeabili iPhone: ecco perché dovresti averne una

Benché in teoria iPhone goda di una certa resistenza ad acqua, schizzi e pioggia, in realtà la garanzia Apple non copre i danni da contatto da liquidi. Per questo, se devi girare video o scattare foto in acqua o in prossimità del mare o di una piscina, conviene tenere a portata di mano una cover impermeabile per iPhone.

Le cover impermeabili per iPhone sono un accessorio molto utile per coloro che amano utilizzare il loro dispositivo mobile anche in ogni situazione. Ci sono due tipi principali di cover impermeabili: a busta e rigide.

Le cover impermeabili a busta sono fatte di un materiale in grado di mantenere il telefono al sicuro da acqua, polvere e sabbia. Sono facili da usare e possono essere chiuse ermeticamente intorno al dispositivo, garantendo la massima protezione. E funzionano praticamente con qualunque modello.

Le cover impermeabili rigide, d’altra parte, sono fatte di materiali rigidi come la plastica o il gomma e offrono una maggiore protezione rispetto alle cover a busta. Sono in grado di resistere a urti e cadute, oltre a proteggere il telefono da liquidi. Ma devi scegliere un modello esplicitamente compatibile col tuo iPhone.

Le cover impermeabili sono insostituibili durante le vacanze, in particolare per chi ama fare attività nautiche, paddling, surf. Inoltre, queste cover permettono di utilizzare il telefono per girare video o scattare foto sott’acqua, col massimo delle funzionalità senza preoccuparsi che il dispositivo subisca danni.

Acquista Cover Impermeabile iPhone

UNBREAKcable Custodia Impermeabile Smartphone è certificata IPX8 , include 2 Pezzi ed è compatibile con iPhone, Pro e “liscio”, ma anche Samsung, Huawei, Xiaomi fino a 7.0″.

è realizzata con materiale ABS e TPU di alta qualità e si adatta perfettamente a tutti i tasti HOME, inclusi iPhone 8/8 Plus. Tuttavia, non è compatibile con le impronte digitali touch ID. La custodia trasparente non interferisce con l’utilizzo della fotocamera. Tieni presente che a determinate profondità l’acqua può causare pressione sul touchscreen e influire sul suo funzionamento. In tal caso, si consiglia di scattare foto utilizzando i tasti del volume.

La custodia impermeabile IPX8/30M è progettata per proteggere il tuo telefono da acqua, neve e polvere, con un’eccellente idrorepellenza fino a 100 piedi (30 metri). È ideale per attività come spiaggia, piscina, mare, rafting, surf, immersioni, canoa, snorkeling, sport acquatici, nuoto e viaggi. Costa solo 15€ su Amazon.

Se invece cerchi custodie rigide, come detto, cerchi una custodia impermeabile iPhone rigida, dovrai scegliere in base al modello di smartphone che possiedi:

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.