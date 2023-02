C’è un modo molto semplice e elegante di aumentare l’autonomia di iPhone senza dover portarsi dietro una tonnellata di Powerbank, cavi e adattatori. Basta utilizzare una cover con batteria integrata, purché non quella Apple che è brutta e costa pure tantissimo. Ecco invece i prodotti su cui puntare, con prezzi davvero alla portata di tutti.

Aumentare la durata della batteria del tuo iPhone può essere una sfida, soprattutto se sei un utente che fa un uso intensivo del dispositivo, o se ti trovi spesso lontano da una presa di corrente. Fortunatamente, esistono molte soluzioni per estendere l’autonomia del tuo smartphone, e la migliore in assoluto -per praticità ed eleganza- è di certo l’acquisto di una cover con batteria.

Le cover con batteria sono appositamente progettate per fornire energia supplementare al tuo iPhone quando la batteria è scarica. Queste cover possono essere facilmente installate sul tuo dispositivo, fornendo una soluzione semplice a un problema annoso.

Ci sono diverse opzioni disponibili. Alcune cover sono progettate per fornire solo una piccola quantità di energia supplementare, mentre altre possono aumentare significativamente la durata della batteria del tuo iPhone. In generale, le cover con batteria più spesse e costose offrono la maggiore capacità di batteria e quindi la massima estensione dell’autonomia.

Tra l’altro, oltre a raddoppiare la produttività, queste cover con batteria possono aiutare a proteggere il tuo iPhone dai danni accidentali. Molte infatti sono progettate per essere robuste e resistenti agli urti.

Ma soprattutto, è un accessorio che ti regala la pace interiore. Niente millemila accessori da portarsi dietro o da ricaricare separatamente: una cover con batteria integrata infatti ricarica contemporaneamente se stessa e il telefono. Ecco le migliori del momento secondo noi.

Migliori Cover con Batteria per iPhone

Acquista Cover Batteria per iPhone 12/12 Pro, 7000mAh Caricabatterie Ricaricabile Battery Case per iPhone 12/12 Pro Power Bank Backup Charger di ricarica Custodia a 29,75€ su Amazon.

Acquista iPosible Cover Batteria per iPhone 12 mini,5800mAh a 29,95€ su Amazon.

Acquista JCK Cover Batteria per iPhone 14/14 Pro /13/13 Pro, 7000mAh a 31,75€ su Amazon.

Acquista Cover Batteria per iPhone 6/6s/7/8 6000mAh a 26,95€ su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.