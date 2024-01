Coupon PAZZESCO: Robot Lava e Aspira SOLO OGGI al minimo storico di sempre!

Un aiutante che aspira i tuoi pavimenti, lava a terra e che paghi solo 164,99€ per…sempre? Esiste, e ha un nome ben preciso: Lubluelu Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti è il tuo alleato per il pulito su Amazon!

Immagina di tornare a casa e poterti rilassare mentre qualcuno…anzi, qualcos’altro pulisce al posto tuo. E’ una sensazione unica! Perché non farti questo regalo? Oltretutto, oggi c’è un’offerta davvero sensazionale: potrai applicare l’esclusivo coupon da 65€ di sconto per avere il prezzo vantaggioso detto prima. Sei già convinto?

Pulizie programmate e controllo tramite APP

Il robot aspirapolvere laser ha un raggio di rilevamento avanzato di ben 8 metri che ti aiuterà a mappare rapidamente il complesso ambiente della casa a 360°. Il robot ha anche un sistema anticaduta e anticollisione che gli permette di bloccarsi appena rileva scale o oggetti di intralcio.

Puoi impostare inoltre percorsi personalizzati ed efficaci: niente più urti o pulizia casuale, e meno pulizie mancate e ripetute. In poche parole: risultati eccellenti e straordinari! E per quanto riguarda il lavaggio dei pavimenti? Presto detto: pompa dell’acqua elettronica con impostazioni di 3 volumi di acqua (basso, medio e alto). Il controllo vocale è ideale per iniziare a pulire utilizzando Amazon Alexa e Google Home. OTA supporta l’aggiornamento delle ultime funzioni dell’APP per rendere il robot aspirapolvere laser più intelligente. Supporta solo Wi-Fi a 2,4 GHz. Quando vuole trovare il Suo robot aspirapolvere laser, puoi cercarlo sull’app, e l’aspirapolvere robot dirà “Mater, sono qui”.

