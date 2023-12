COUPON DI 140€ DI SCONTO sul Robot 2-in-1: solo per OGGI su Amazon

Sei alla ricerca di un alleato nella pulizia domestica che sia efficiente, tecnologico e conveniente? Allora non puoi perderti l’offerta straordinaria su Amazon: il Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti Yeedi Vac 2 è disponibile a soli 159,99€, con un incredibile sconto del 14% e un ulteriore coupon di 140€.

Questa è l’occasione perfetta per rendere le pulizie di casa un’attività semplice, veloce e persino divertente! Corri a fare il tuo ordine!

Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti Yeedi Vac 2: tutte le funzionalità

Lo Yeedi Vac 2 non è un semplice robot aspirapolvere. Le sue specifiche tecniche all’avanguardia lo rendono un dispositivo eccezionale.

Dotato di una potente aspirazione di 3000Pa, è in grado di catturare anche lo sporco più difficile, rendendo i tuoi pavimenti impeccabili. La sua tecnologia Visual-SLAM gli permette di navigare in modo intelligente all’interno della tua casa, evitando ostacoli e ottimizzando i percorsi di pulizia.

Ma la vera rivoluzione sta nella sua funzione di lavaggio dei pavimenti. Grazie al suo sistema di pulizia integrato, il Yeedi Vac 2 non si limita ad aspirare: passa anche un panno umido, lasciando i tuoi pavimenti non solo liberi da polvere, ma anche brillantemente puliti. E non devi preoccuparti di tappeti o moquette: il robot è dotato di un sensore che riconosce le superfici tessili, evitando di bagnarle durante la funzione di lavaggio.

La comodità è un altro punto di forza del Yeedi Vac 2. Con la sua app dedicata, puoi programmare le pulizie, impostare aree no-go e monitorare il lavoro del robot ovunque tu sia. Inoltre, la sua compatibilità con Alexa e Google Assistant ti permette di controllare il robot con semplici comandi vocali.

Il Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti Yeedi Vac 2 rappresenta una soluzione all’avanguardia per la pulizia della casa. Con un prezzo di soli 159,99€ su Amazon, grazie ad uno sconto del 14% e un coupon di 140€, è un’opportunità da non lasciarsi sfuggire. Approfitta subito di questa offerta: visita Amazon e trasforma il modo in cui vivi le pulizie domestiche con Yeedi Vac 2!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.