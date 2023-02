Questa geniale cover per tastiera dedicata a MacBook Pro ed Air non protegge soltanto il computer da polvere, acqua e graffi. Ma ti insegna anche le scorciatoie più utili per decuplicare la tua produttività personale. Insomma, non è soltanto bella: è anche utile e costa niente, solo 11€ e spiccioli incluse spedizioni.

Il copri-tastiera in silicone per MacBook Pro e MacBook Air è un accessorio particolare che di sicuro non rientra nel novero degli “accessori per tutti.” La sua peculiarità infatti rispetto ad altri prodotti simili è che non è trasparente, ma colorato: anzi, insegna le scorciatoie più utilizzate su macOS.

Scorciatoie da Tastiera

Le scorciatoie da tastiera sono combinazioni di tasti che consentono di accedere rapidamente a determinate funzioni o applicazioni del Mac. Tali scorciatoie possono essere utilizzate per eseguire una vasta gamma di compiti, dalla navigazione tra le finestre alle operazioni di copia e incolla, e possono essere molto utili per aumentare la produttività e risparmiare tempo.

Ad esempio, la scorciatoia “Cmd + Tab” (talvolta chiamata anche “Mela Tab”) permette di passare tra le applicazioni aperte, mentre “Cmd + Q” consente di chiudere un’applicazione. Le scorciatoie da tastiera possono essere personalizzate per soddisfare le esigenze individuali, e molti utenti Mac ne utilizzano una vasta gamma per rendere il loro flusso di lavoro più efficiente e veloce.

Con il copri-tastiera in silicone per MacBook Pro e MacBook Air che insegna le scorciatoie da tastiera più utilizzate su macOS, diventerà ancora più facile imparare e utilizzare queste scorciatoie per ottimizzare la tua esperienza su Mac. E fidati di noi: una volta appresi i meccanismi, ci ringrazierai.

Copri Tastiera

Questo copri-tastiera è compatibile con una vasta gamma di modelli di MacBook Air e MacBook Pro, sia con Retina display che con CD-ROM unità, e perfino col primo modello di Wireless Keyboard per iMac.

La protezione offerta da questo copri-tastiera è completa: impedisce l’entrata di polvere e protegge i tasti dall’usura. Progettato per adattarsi perfettamente al computer, il prodotto è realizzato in silicone resistente di alta qualità, con uno spessore di soli 0,3 mm che non danneggia la superficie dei tasti, né ostacola la digitazione.

Applicare e rimuovere questo copri-tastiera è davvero semplice e, una volta tolto, può essere facilmente lavato e riutilizzato. Tant’è che viene fornito con un anno di garanzia.

