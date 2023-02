Convertire le vecchie VHS in digitale su Mac

Il mondo Apple è sempre stato sinonimo di innovazione e avanguardia tecnologica, ma purtroppo, quando si tratta di acquisire vecchie videocassette VHS in digitale, ci sono ancora molte sfide da affrontare. La compatibilità è il problema principale, perché per acquisire VHS su Mac, è necessario un dispositivo di acquisizione che sia compatibile con il sistema operativo del computer. Inoltre, è importante scegliere un prodotto di qualità che garantisca una resa finale adeguata, senza perdita di qualità audio e video. La buona notizia è che un accessorio del genere, per esempio Jsdoin Convertitore da VHS a Digital, costa meno di 10€ spedizione inclusa.

Per acquisire una VHS su Mac, ti servirà un convertitore analogico-digitale esterno. Questo tipo di dispositivi si connette via HDMI o USB, e consente di acquisire video da fonti analogiche, come videocassette VHS, in formato digitale. La qualità video dipende dalla qualità originale del materiale analogico, ma è possibile ottenere una buona resa finale.

Per garantire la massima qualità video durante l’acquisizione di VHS su Mac, è importante utilizzare un software di acquisizione video di alta qualità. Il software di acquisizione video predefinito di Mac, QuickTime Player, può essere utilizzato per acquisire video da fonti analogiche, ma potrebbe non essere la scelta ideale per tutti i progetti. Altri software di acquisizione video popolari per Mac includono iMovie e Final Cut Pro.

In conclusione, acquisire VHS su Mac può essere un processo complesso, ma con le giuste attrezzature e il software adeguato, è possibile ottenere una resa finale più che decente.

Jsdoin Convertitore

Il Convertitore Jsdoin è una soluzione ideale per coloro che hanno la necessità di convertire i propri nastri VHS e DVD in formato digitale per la riproduzione su PC. Questo convertitore è compatibile con i sistemi operativi Windows 10, 8, 7 e MacOS.

È dotato di un’interfaccia USB 2.0 plug-and-play, che consente una semplice connessione tra il PC e il dispositivo video tramite un connettore RCA o S-Video. Il convertitore non richiede alimentazione esterna e offre una qualità audio e video eccezionale.

Supporta inoltre la conversione di video da Wii originale, Xbox e PS3, offrendo così una soluzione completa per la conversione di tutti i tuoi nastri video analogici in formato digitale. Il dispositivo supporta una vasta gamma di formati video, tra cui DVD+/-R/RW, DVD+/-VR e DVD-Video, e offre un’applicazione pratica per le conferenze online e le riunioni sul web.

Il convertitore supporta anche la modifica delle sorgenti video analogiche in formato MPEG 1/2 sul disco rigido del tuo PC. Inoltre, è possibile registrare i video in DVD, VCD o SVCD e condividere i progetti finiti su DVD, nastri, sul web o su dispositivi mobili.

Il Convertitore Jsdoin offre anche la possibilità di catturare video da diverse fonti, come videocamere DV, videoregistratori, lettori DVD e monitoraggio video di sicurezza. La risoluzione video supportata è di alta qualità, con una risoluzione NTSC di 720 x 480 a 30 fps e una risoluzione PAL di 720×576 a 25 fps. Inoltre, è possibile controllare la luminosità, il contrasto, la tonalità e la saturazione del colore per ottenere risultati ottimali.

Lo trovi su Amazon a poco più di 8€ incluse spedizioni. E se ti iscrivi a Prime, la spedizione rapida è assolutamente gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.