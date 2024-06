Controlla tutti i dispositivi della tua smart home con l'interruttore intelligente a 19€

Un interruttore intelligente è un dispositivo elettronico che permette di controllare luci e altri apparecchi elettrici tramite smartphone, assistenti vocali come Alexa o Google Assistant, e reti Wi-Fi e oggi viene scontato su Amazon del 27% e venduto a 19€.

Tutte le caratteristiche di questo interruttore intelligente

L’interruttore intelligente SONOFF MINI R2 ti consente di controllare tutti i dispositivi SONOFF ovunque ti trovi, utilizzando l’app eWeLink su smartphone iOS e Android. Non ci sono limiti di distanza, permettendoti di gestire i tuoi dispositivi con un solo tocco.

Il dispositivo è progettato per occupare poco spazio durante l’installazione, grazie alla sua dimensione ridotta. La sicurezza è stata ulteriormente migliorata con l’antenna esterna spostata all’interno, aumentando le prestazioni e la sicurezza complessiva. Il MINI R2 supera il test di sovratensione 2KV ed è certificato da ANATEL, garantendo un utilizzo più sicuro.

Un’altra caratteristica distintiva è la compatibilità con un interruttore della luce a bilanciere, che ti permette di accendere la luce senza aprire l’app, semplicemente premendo l’interruttore collegato. Questo è particolarmente utile per operazioni rapide, come quando devi andare in bagno di notte.

Con il controllo vocale a mani libere, il SONOFF MINI R2 è compatibile con Amazon Alexa e Google Home Assistant. Questo ti consente di utilizzare la tua voce per controllare i dispositivi domestici, rendendo l’esperienza più comoda e accessibile. Inoltre, puoi creare scene intelligenti che permettono a un dispositivo SONOFF di attivarne o disattivarne un altro.

Su Amazon, oggi, è disponibile uno sconto molo interessante del 27% sull’interruttore intelligente che viene venduto a soli 19€.

