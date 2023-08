CONTROLLA TUTTA CASA con un solo bottone: scopri SwitchBot a soli 16€

Sei alla ricerca di un dispositivo che ti permetta di controllare vari dispositivi in casa con un semplice tocco? SwitchBot Remote One Touch Button è la soluzione: solo 16,99€ con il 15% di sconto. L’offerta è per un periodo limitato!

SwitchBot Remote One Touch Button è un dispositivo rivoluzionario che ti permette di controllare vari dispositivi SwitchBot come Bot, Curtain, Luce LED e molto altro, tutto con un semplice tocco. Grazie alla sua connettività Bluetooth 5.0, puoi controllare i tuoi dispositivi da una distanza di fino a 80 metri. E non preoccuparti delle batterie: è alimentato da una batteria al polimero di litio che è inclusa nella confezione.

Caratteristiche Principali:

Compatibilità Estesa: Funziona con SwitchBot LED Strip Light, SwitchBot Bot, SwitchBot Curtain e SwitchBot Color Bulb.

Funziona con SwitchBot LED Strip Light, SwitchBot Bot, SwitchBot Curtain e SwitchBot Color Bulb. Portata Massima: Fino a 80 metri grazie al Bluetooth 5.0.

Fino a 80 metri grazie al Bluetooth 5.0. Numero di Pulsanti: 2, per una maggiore flessibilità.

2, per una maggiore flessibilità. Peso: Leggerissimo, pesa solo 18 grammi.

Leggerissimo, pesa solo 18 grammi. Batteria: 1 batteria al polimero di litio inclusa.

Immagina di poter controllare le tende del tuo soggiorno o accendere una luce semplicemente premendo un pulsante, senza dover cercare il telecomando o usare il tuo smartphone. Con SwitchBot Remote, tutto ciò è possibile. E grazie al suo design compatto e leggero, puoi posizionarlo ovunque in casa, dal comodino alla scrivania, rendendo ogni angolo della tua casa smart.

Le offerte come questa non durano a lungo. Se desideri rendere la tua casa più intelligente e comoda, ora è il momento perfetto.

Approfitta dello sconto del 15% e porta a casa il tuo SwitchBot Remote One Touch Button a un prezzo imbattibile di 16,99€. Clicca qui e acquista ora prima che l’offerta scada!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.