Confezione elegante di Prosecco con 2 bicchieri premium: IDEA REGALO per tutti!

L’ELÈM Prosecco Valdobbiadene DOCG Superiore, accompagnato da 2 bicchieri premium, è ora disponibile su Amazon a soli 28,69€.

Questo è il prezzo minimo storico per un set che unisce la qualità di un vino spumante superiore con l’eleganza di bicchieri appositamente disegnati per esaltarne il sapore. E se lo ordini ora, potrai riceverlo in tempo per Natale, rendendolo un’idea regalo ideale per amici, familiari o colleghi.

Una confezione regalo unica ed elegante per festeggiare il Capodanno

L’ELÈM Prosecco Valdobbiadene DOCG Superiore non è solo un vino, è un’esperienza sensoriale unica. Prodotto nelle rinomate colline del Valdobbiadene, questo prosecco è il risultato di una selezione accurata di uve Glera. Il suo sapore secco, fresco e di carattere, con un leggero sentore di frutti, lo rende perfetto per ogni occasione, dai brindisi più raffinati ai momenti conviviali con gli amici.

La confezione include due bottiglie da 750ml ciascuna, una di Cuvèe Blanc de Blancs e una di Cuvèe Rosè, che si distinguono per il loro colore giallo brillante con riflessi verdognoli e rosato, e per un perlage fine e persistente. Questi spumanti accompagnano abilmente tutti i pasti, soprattutto i primi, torte salate, frittate e dolci, rendendo ogni pasto un’esperienza unica.

Inoltre, il set include 2 bicchieri premium, progettati per esaltare le caratteristiche organolettiche del prosecco. La forma e la qualità del bicchiere sono elementi fondamentali per apprezzare al meglio le bollicine e l’aroma di questo eccellente spumante.

Non lasciarti sfuggire questa incredibile opportunità. Un set di prosecco DOCG di questa qualità, accompagnato da bicchieri eleganti, a un prezzo così vantaggioso non capita spesso.

Non perdere l’opportunità di regalare o regalarti un momento di eleganza e gusto con l’ELÈM Prosecco Valdobbiadene DOCG Superiore. Acquista ora e lasciati avvolgere dalla magia delle festività!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.