Confezione da tre vini ESCLUSIVI: il regalo raffinato da mettere in tavola è in SUPER OFFERTA

Per gli amanti del vino e per coloro che apprezzano i sapori autentici e ricercati, la confezione esclusiva “Masi iconici” è ora disponibile su Amazon a un prezzo speciale di 75,90€, con uno sconto del 5%.

Questa offerta rappresenta un’occasione unica per assaporare la qualità e la tradizione dei vini Masi, una selezione che incarna l’eccellenza e la storia vinicola italiana. Perfetta come regalo raffinato o per arricchire la propria collezione, la confezione “Masi iconici” è un viaggio attraverso i sapori e gli aromi di vini prestigiosi.

Confezione esclusiva “Masi iconici”: la caratteristiche delle tre bottiglie

La confezione “Masi iconici” include una selezione di vini che rappresentano il meglio della produzione Masi.

Al suo interno, troverete tre bottiglie di vini rossi, ciascuna scelta per le sue caratteristiche uniche e la sua capacità di rappresentare la tradizione vinicola del territorio. I vini inclusi sono:

Amarone Classico Costasera: un vino di grande struttura e complessità, con note di frutta matura e spezie, perfetto per accompagnare piatti ricchi e saporiti. Brolo Campofiorin Oro: un vino elegante e vellutato, con sentori di ciliegia e vaniglia, ideale per occasioni speciali. Riserva di Costasera: un vino intenso e persistente, con un bouquet ricco di frutti di bosco, cioccolato e note balsamiche, un vero gioiello per gli intenditori.

Ogni bottiglia è il risultato di un’attenta selezione delle uve e di un processo di vinificazione che segue i metodi tradizionali, arricchiti da innovazioni moderne. La confezione “Masi iconici” è quindi un’espressione della passione e dell’impegno di Masi nella produzione di vini di alta qualità.

A soli 75,90€ su Amazon, la confezione “Masi iconici” è un’offerta imperdibile per chi desidera immergersi nel mondo dei vini di alta gamma o per chi vuole fare un regalo raffinato da mettere in tavola. Acquistate ora la vostra confezione esclusiva e lasciatevi sedurre dai sapori e dagli aromi dei vini Masi, simboli dell’eccellenza enologica italiana!

