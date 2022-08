Condizionatore portatile 10000 BTU ad un PREZZO ECCEZIONALE

Definito da Amazon come il prodotto venduto per la categoria numero 1, questo condizionatore portatile della Olimpia da 10000 BTU è venduto oggi ad un prezzo davvero eccezionale, il minimo storico. Si tratta di 444,02€, uno sconto del 36% dal prezzo originale di 699€.

Il prodotto in questione ha una potenza di 2,4 kW nominale, ed è classificato A++ per i consumi energetici, così da garantire un comfort sostenibile in termini di consumi e di risparmio. Il flusso d’aria è facilmente direzionabile in ambiente, grazie al flap motorizzato presente sulla parte superiore.

Il dispositivo è inoltre dotato di un sistema multi-filtraggio, composto da un filtro elettrostatico (con funzione anti-polvere) e un filtro a carboni attivi (efficace contro i cattivi odori), in modo da esplicare una duplice funzione.

Il dispositivo ha infine il Wi-Fi integrato: collegandolo alla rete di casa, potrete scaricare l’applicazione dedicata e controllarlo dal proprio iPhone, addirittura fuori casa grazie al controllo remoto. Essendo un condizionatore portatile, ha due possibili installazioni: fissa, praticando un foro sul muro (o vetro) dove applicare la flangia per il bocchettone, o mobile, tenendo magari socchiusa una porta o una finestra.

Il condizionatore portatile ha varie funzioni: può infatti raffreddare la stanza, ventilarla, o persino deumidificarla. Ha inoltre una modalità sonno, utile per mettere in autogestione il dispositivo nelle ore notturne, senza fare troppo rumore.