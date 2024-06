Con questa cassa JBL impermeabile porti la festa in piscina e al mare: OFFERTISSIMA

JBL è un’azienda premium nell’ambito della produzione di dispositivi legati al mondo dell’audio e oggi, su Amazon, la sua cassa bluetooth, la Flip Essential 2, viene messa in sconto del 19% e viene venduta a 89,35€.

Maxi offerta: sconto su Amazon del 19% sulla cassa bluetooth JBL

Riempi la stanza con un suono forte e nitido grazie allo speaker Bluetooth JBL Flip Essential 2. Questo altoparlante portatile ti permette di ascoltare la tua musica preferita ovunque tu vada, con la qualità del suono JBL Original Pro.

Non porre limiti al tuo ascolto: il JBL Flip Essential 2 offre fino a 10 ore di autonomia, permettendoti di goderti la tua musica a lungo senza doverti preoccupare di ricaricare la batteria. Perfetto per feste, escursioni o semplicemente per rilassarsi a casa, questo speaker ti accompagna per tutta la giornata.

La possibilità di collegare fino a 2 smartphone o tablet in modalità wireless consente di aumentare la potenza dei tuoi brani, rendendo l’esperienza di ascolto ancora più coinvolgente. Condividi la tua musica con amici e familiari e goditi ogni nota con l’alta qualità del suono JBL.

Progettato per essere portatile e resistente, il JBL Flip Essential 2 è ideale per una giornata in spiaggia, a bordo piscina o sotto la doccia. La sua resistenza all’acqua IPX7 ti permette di utilizzarlo senza preoccupazioni in ambienti umidi o addirittura sott’acqua. La pratica portabilità dello speaker lo rende il compagno perfetto per qualsiasi avventura.

Su Amazon, oggi, la cassa bluetooth JBL, la Flip Essential 2, viene scontata del 19% per un prezzo totale e finale d’acquisto di 89,35€.

