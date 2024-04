Con la cassa bluetooth JBL è sempre festa: MAXI SCONTO attivo

La cassa bluetooth JBL Go 3 offre un’esperienza sonora straordinaria grazie al potente JBL Pro Sound con bassi corposi, che consente di riprodurre in streaming wireless un suono di elevata qualità dal proprio smartphone o tablet.

Con un design portatile e stiloso, caratterizzato da tessuti variopinti, inserti espressivi e piccole dimensioni, lo speaker tascabile JBL Go 3 è ideale per chi cerca un look di tendenza abbinato a un suono audace. La certificazione IPX67 rende la cassa JBL Go 3 resistente all’acqua e alla polvere, perfetta per l’ascolto della musica in spiaggia, a bordo piscina o sotto la doccia senza preoccupazioni.

Grazie alla sua lunga autonomia e allo streaming senza fili, è possibile godere fino a 5 ore di riproduzione musicale in streaming wireless con una sola ricarica, da qualsiasi dispositivo dotato di Bluetooth.

La cassa JBL Go 3, dunque, è perfetta per chi ama portare la musica sempre con sé, garantendo un suono di alta qualità ovunque ci si trovi. Con la sua combinazione di prestazioni audio eccezionali, design portatile e resistenza agli elementi, questa cassa bluetooth rappresenta una scelta ideale per gli amanti della musica in movimento.

Su Amazon, oggi, è disponibile un mega sconto del 40% sulla cassa JBL GO3 che viene venduta alla cifra finale d’acquisto di 26,99€.