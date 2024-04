Con il Samsung Galaxy Watch5 Pro monitori il tuo stato di salute e i tuoi social in MEGA SCONTO (-52%)

Samsung riesce ad essere molto versatile offrendo altissima qualità in ogni prodotto che realizza e oggi, su Amazon, il Samsung Galaxy Watch5 Pro viene scontato del 52% per essere poi venduto al costo totale e finale di 239,56€.

Mega offerta: sconto del 52% sul Samsung Galaxy Watch5 Pro

Il Samsung Galaxy Watch5 Pro offre un’esperienza avanzata di fitness e benessere. Grazie alla tracciatura del percorso GPS, la nuova funzione Route Workout ti consente di importare e sincronizzare percorsi di allenamento in formato GPX dal tuo smartphone direttamente sull’orologio, arricchendo la tua esperienza di allenamento.

Con una batteria a lunga durata, puoi contare sul tuo orologio cardiofrequenzimetro da polso per tenere il passo con te in ogni momento. Grazie alla migliore capacità di batteria della serie Galaxy Wearable, puoi affrontare le tue giornate di attività con fiducia e sicurezza. Il sensore bioattivo del Galaxy Watch5 Pro controlla tre sensori di salute, monitorando la frequenza cardiaca e la salute cardiovascolare per rilevare anomalie nelle frequenze cardiache e nelle pressioni sanguigne.

Grazie al monitoraggio del sonno, la tecnologia dello smartwatch fitness tracker tiene traccia delle fasi del sonno, aiutandoti a migliorare le tue abitudini di sonno e identificare il tuo tipo di riposo, per un riposo notturno ottimale.

Il Galaxy Watch5 Pro è progettato per resistere alle sfide quotidiane, con un display frontale due volte più resistente grazie al display in cristallo di zaffiro. Inoltre, la robusta cassa in Titanio Nero o Grigio assicura una resistenza superiore agli urti e alle sollecitazioni.

