Con il ripetitore WiFi Xiaomi potenzi la tua rete e avrai internet in TUTTA LA CASA

Il ripetitore WiFi Xiaomi è la soluzione ideale per estendere la copertura della tua rete domestica. Operando su entrambe le bande 2.4 GHz e 5 GHz ad una velocità combinata fino a 1200 Mbps, elimina efficacemente le zone non coperte dalla tua rete WiFi, offrendoti una connessione stabile e veloce in ogni angolo della casa.

Dotato di un ingresso Ethernet Veloce, il ripetitore ti consente di collegare dispositivi cablati come TV, console di gioco o lettori di streaming direttamente alla rete, garantendo una connessione più affidabile e senza interruzioni.

L’indicatore di segnale intelligente è una caratteristica preziosa che ti guida nella scelta del posizionamento ottimale del ripetitore. Questo dispositivo non solo ti permette di individuare il posto migliore per massimizzare la copertura WiFi, ma fornisce anche informazioni dettagliate sul funzionamento del ripetitore, garantendo un’installazione e un utilizzo semplici e intuitivi.

Con il ripetitore WiFi Xiaomi, non dovrai più preoccuparti delle zone senza copertura nella tua casa. Grazie alla sua capacità di funzionare su entrambe le bande di frequenza, alla connettività Ethernet veloce e all’indicatore di segnale intelligente, potrai godere di una connessione internet affidabile e veloce in ogni stanza.

