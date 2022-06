Compatto Hub USB-C 4 in 1, tante porte a soli 7€ con spedizioni

Ecco il modo più rapido, semplice economico per espandere le potenzialità di qualunque Mac, iPad Pro o PC Windows: Un Hub USB-C 4 in 1 molto compatto, robusto e stiloso, a un prezzo davvero imperdibile. Soli 7€ incluse spedizioni.

Questo hub multiporta 4 in 1 USB-C Hub risolve il problema della cronica mancanza di porte sui laptop e dispositivi Apple. Include 4 porte USB aggiuntive, è plug and play, e facile da usare. Il trasferimento Dati arriva fino a 5Gbps e può essere utilizzato con tablet, hard disk e molto altro.

Il corpo interamente in alluminio è robusto, piccolo e sottile, e il design compatto è progettato per essere il più portatile possibile: sta letteralmente in una tasca. Supporta sia il trasferimento dati che la Ricarica PD.

Compatibile con Surface Go/Book, MacBook Pro/Air 2018-2020, Huawei MateBook/MateBook Pro e molto altro.