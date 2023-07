Come usare ChatGPT su iPhone, iPad e Android

L’intelligenza artificiale sta rivoluzionando il modo in cui interagiamo con i dispositivi digitali, e ChatGPT di OpenAI è uno dei chatbot più avanzati e popolari sul mercato. Finora, l’accesso a ChatGPT era possibile solo tramite il browser Web o l’app web, ma ora puoi godere di questa tecnologia rivoluzionaria anche sul tuo smartphone grazie all’app ChatGPT ufficiale disponibile per iOS. In questa guida, ti mostreremo come utilizzare ChatGPT su Android e iOS in vari modi.

Utilizzo dell’app ChatGPT ufficiale di OpenAI su iOS

OpenAI ha rilasciato l’app ChatGPT ufficiale per dispositivi iOS, consentendo agli utenti di accedere facilmente alla potenza di ChatGPT sul proprio iPhone o iPad. Ecco come iniziare:

1. Scarica e installa l’app ChatGPT ufficiale dall’App Store.

2. Una volta installata, apri l’app e accedi con il tuo account OpenAI.

3. Tocca il pulsante “Continua” nella pagina di benvenuto per accedere alla chat. Ora puoi iniziare a utilizzare ChatGPT come faresti sul tuo computer.

Utilizzo di ChatGPT tramite il browser Web per smartphone

Se stai utilizzando un dispositivo Android o non hai accesso all’app ChatGPT ufficiale per iOS nella tua area, puoi ancora godere di ChatGPT utilizzando il browser Web del tuo smartphone. Ecco come fare:

1. Apri qualsiasi browser Web sul tuo smartphone e visita il sito web ufficiale di ChatGPT all’indirizzo chat.openai.com.

2. Accedi con le tue credenziali o registrati se non hai ancora un account.

3. Una volta effettuato l’accesso, segui le istruzioni visualizzate sullo schermo per iniziare a utilizzare ChatGPT. Puoi anche accedere alle conversazioni precedenti, eseguire l’upgrade a ChatGPT Plus o attivare la modalità scura toccando l’icona del menu nell’angolo in alto a sinistra dello schermo.

Utilizzo di ChatGPT tramite le scorciatoie di Siri

Se desideri sperimentare una combinazione di intelligenza artificiale con l’assistente virtuale Siri, puoi utilizzare ChatGPT tramite le scorciatoie di Siri. Questo metodo richiede l’utilizzo di scorciatoie Siri, le chiavi API per ChatGPT e un po’ di pazienza. Ecco come configurarlo:

1. Assicurati di avere un account OpenAI prima di iniziare.

2. Apri la pagina delle scorciatoie di SiriGPT sul tuo iPhone e segui le istruzioni per aprire il file nell’app Scorciatoie.

3. Ottieni le tue chiavi API OpenAI visitando platform.openai.com e accedendo al tuo account. Copia la tua chiave API negli appunti.

4. Torna all’app Scorciatoie e modifica il collegamento SiriGPT. Incolla la tua chiave API al posto del testo segnaposto “Aggiungi chiave API qui”.

5. Torna al menu Scorciatoie e apri il collegamento SiriGPT. Concedi il permesso per abilitare il riconoscimento vocale per il collegamento.

6. Esegui nuovamente il collegamento e invia una domanda a ChatGPT. Verrà visualizzato un pop-up che ti chiederà di consentire al collegamento di inviare testo all’API OpenAI. Tocca “Consenti sempre”.

7. Ora riceverai una risposta con la voce di Siri. Puoi toccare “Fatto” o “Chiedi di nuovo” per continuare la conversazione.

App di terze parti per Android e iOS

Se l’app ChatGPT ufficiale non è disponibile nella tua zona o se preferisci utilizzare un’alternativa di terze parti, ci sono app disponibili che offrono funzionalità simili. Tuttavia, fai attenzione alle app di terze parti, in quanto potrebbero essere rischiose in termini di sicurezza e privacy. Ecco due app affidabili:

1. Perplexity (iOS): Questa app basata sull’intelligenza artificiale offre una potente esperienza di chat, utilizzando la tecnologia GPT di OpenAI. Puoi esplorare una vasta gamma di argomenti, cercare informazioni in tempo reale e persino effettuare ricerche vocali.

2. Nova (Android): Questa app di terze parti utilizza anche la tecnologia GPT di OpenAI per offrire conversazioni intelligenti e interessanti. Supporta più lingue, offre una cronologia chat e consente di condividere facilmente le chat.

Proteggiti dalle truffe

È importante fare attenzione alle truffe e alle app non affidabili quando si utilizzano chatbot AI. Assicurati di utilizzare solo app ufficiali o app di terze parti affidabili. Controlla le recensioni e le valutazioni degli utenti prima di scaricare un’app e verifica sempre la reputazione e l’affidabilità degli sviluppatori.

Grazie all’accessibilità di ChatGPT su Android e iOS, puoi godere del potere dell’intelligenza artificiale ovunque tu vada. Sia che tu stia utilizzando l’app ChatGPT ufficiale, il browser Web o un’app di terze parti, puoi sperimentare conversazioni intelligenti e ottenere risposte alle tue domande. Ricorda di fare attenzione alle truffe e di utilizzare solo app affidabili per garantire la tua sicurezza e privacy. Divertiti a esplorare le potenzialità di ChatGPT nel palmo della tua mano!