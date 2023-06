Come sostituire Siri con ChatGPT: guida completa per iPhone

Gli utenti iPhone conoscono sicuramente Siri. L’assistente vocale di Apple per i dispositivi mobili permette di comporre messaggi, effettuare chiamate, aggiungere promemoria, accedere ad e persino riavviare il telefono con semplici comandi vocali. Tuttavia, quando si tratta di cercare informazioni sul web, gli assistenti virtuali di Google o Amazon lo superano. Qui entra in gioco ChatGPT di OpenAI, che può fornire risposte interessanti, utili e persino divertenti, rendendo l’esperienza di interazione molto più coinvolgente.

ChatGPT al posto di Siri

Con ChatGPT, si può osare liberamente sfogare l’immaginazione e creare qualcosa di sorprendente usando solo ciò che si ha a portata di mano. Non importa se gli ingredienti non si sposano bene o le risposte non sono sempre corrette, perché questo chatbot di intelligenza artificiale è pronto ad accettare qualsiasi sfida. Se ci si vuole divertire con quiz sugli argomenti più disparati, raccontare una barzelletta priva di senso o inventare una storia casuale, ChatGPT sa come essere all’altezza delle nostre aspettative.

L’integrazione di Siri e ChatGPT: un’esperienza ancora più completa

Immaginiamo di poter chiedere a Siri qualsiasi cosa e ricevere una risposta dettagliata e accurata istantaneamente. Grazie all’integrazione di ChatGPT con Siri, ora è possibile. Utilizzando l’app Comandi Rapidi di Apple e l’API OpenAI, possiamo parlare con Siri come se fosse un amico fidato.

Per utilizzare ChatGPT con Siri, è necessario seguire alcuni passaggi. Inizialmente, è fondamentale ottenere una chiave API OpenAI, che consente l’accesso alle risorse di intelligenza artificiale fornite dalla piattaforma. Questa chiave può essere generata sulla pagina delle chiavi API di OpenAI. Una volta ottenuta la chiave, è importante mantenerla al sicuro e non condividerla con nessuno.

Successivamente, è possibile utilizzare l’app Comandi Rapidi di Apple per installare il comando ChatGPT Siri di Yue-Yang, un’app affidabile e aggiornata. La pagina GitHub di Yue-Yang fornisce ulteriori informazioni e versioni aggiornate dello shortcut. Una volta installato il comando ChatGPT, è consigliabile eseguirlo manualmente per verificare il corretto funzionamento prima di utilizzarlo tramite Siri.

Per interagire con ChatGPT tramite Siri, è sufficiente pronunciare poche parole come “Hey Siri, ChatGPT 1.2.5” (o il nome personalizzato assegnato al comando). Se tutto va bene, si riceverà una risposta immediata come “Sono qui, sempre al tuo servizio!“. È importante porre la domanda rapidamente per evitare che Siri mostri segni di impazienza o segnali di connessione instabile.

Per ottimizzare l’utilizzo di Siri con ChatGPT, si può rinominare il comando con un nome più comprensibile per l’assistente vocale. Questo consente di avviare rapidamente la funzione di chat pronunciando il nuovo nome assegnato. Ad esempio, se si decide di chiamarlo “GPT“, basterà dire “Ehi Siri GPT” per avviare la conversazione, risparmiando tempo prezioso.

Il comando ChatGPT funziona meglio per domande brevi, ma è possibile chiedere al chatbot di ripetere l’ultima risposta per visualizzarla per intero. Inoltre, eseguendo la scorciatoia dall’app Comandi Rapidi, si può condurre la conversazione al proprio ritmo, premendo “Fatto” dopo ogni risposta ricevuta prima di digitare una risposta per continuare la conversazione. Questo metodo è ideale per risposte più approfondite come ricette, spiegazioni dettagliate, storie, quiz, elenchi e altro ancora, in cui ChatGPT eccelle.

È importante notare che l’API di OpenAI non è gratuita, ma offre un credito iniziale di $18 per l’utilizzo delle API. Una volta esaurito il credito gratuito, sono disponibili piani a pagamento che offrono prezzi accessibili e convenienti.