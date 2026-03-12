Come scoprire chi è connesso al WiFi di casa mia: facile e veloce

Se hai notato che la tua connessione Wi-Fi è più lenta del solito, potrebbe esserci una spiegazione: qualcun altro potrebbe essere connesso alla tua rete senza autorizzazione. Questo scenario non è raro, e la buona notizia è che non è difficile scoprire se qualcun altro sta usando il tuo Wi-Fi. Ecco come fare.

Attenti al router, e monitorate i dispositivi

Il primo passo da fare è controllare il router. Semplicemente, spegni tutti i dispositivi che utilizzano il Wi-Fi, come smartphone, tablet o smart TV, e osserva se la spia di attività sul router continua a lampeggiare. Se sì, probabilmente un altro dispositivo si è connesso senza il tuo permesso. Questo metodo, però, potrebbe non essere sempre infallibile. Infatti, ci sono elettrodomestici e dispositivi connessi automaticamente, come telecamere di sicurezza o assistenti vocali, che potrebbero non far spegnere la luce sul router anche se non ci sono intrusi.

Esistono diverse app utili per monitorare i dispositivi connessi al tuo Wi-Fi, come Fing e Who’s on My WiFi. Queste applicazioni sono facili da usare e ti permettono di vedere in tempo reale tutti i dispositivi connessi alla tua rete. Alcune offrono anche la possibilità di ricevere notifiche in caso di tentativi di accesso non autorizzati. Inoltre, anche il router checker di F-Secure può aiutarti a identificare chi è connesso alla tua rete e a prevenire possibili intrusioni.

Accedi al router e controlla i dispositivi connessi

Un altro metodo efficace è accedere direttamente alle impostazioni del router. Nella sezione “Dispositivi connessi” puoi vedere un elenco di indirizzi MAC, che sono identificatori univoci dei dispositivi. Se trovi nomi o indirizzi che non riconosci, è un chiaro segno che qualcuno sta utilizzando la tua rete senza permesso. A questo punto, è consigliabile cambiare immediatamente la password del router e prendere altre misure di sicurezza.

Una volta identificato un intruso, il primo passo per proteggere la tua rete è cambiare la password. Scegli una password complessa, che combini lettere maiuscole e minuscole, numeri e simboli. Oltre a cambiare la password, è anche utile modificare il nome della rete (SSID) in modo che non riveli informazioni sulla marca o sul modello del router. Inoltre, attiva la crittografia WPA2 o WPA3, che offre una protezione più forte contro gli attacchi esterni.

Disattiva il WPS e fai manutenzione al router

Una funzionalità che molti non sanno essere vulnerabile è il WPS (Wi-Fi Protected Setup), che facilita le connessioni rapide tra dispositivi, ma che può essere una porta d’ingresso per attacchi esterni. Disattivarlo aumenta la sicurezza della rete. Un altro consiglio utile è quello di fare manutenzione regolare al router, aggiornando il firmware e controllando i dispositivi connessi periodicamente per evitare problemi di sicurezza.

Infine, se non hai già ottimizzato la posizione del tuo router, è il momento di farlo. Posiziona il router in un luogo centrale e rialzato della casa, lontano da muri spessi e dispositivi che possono interferire con il segnale, come specchi e grandi elettrodomestici. Se vivi in una casa a più piani, metti il router al piano intermedio per distribuire il segnale in modo più uniforme. Evita di posizionarlo in angoli chiusi o in spazi piccoli.

Se sospetti che qualcuno stia usando il tuo Wi-Fi senza permesso, esistono diverse soluzioni per scoprirlo e proteggere la tua rete. Con pochi semplici passaggi, puoi garantire una connessione sicura e proteggere i tuoi dati. Non dimenticare che la sicurezza della tua rete dipende non solo dalle misure preventive, ma anche dalla posizione del router e dalla manutenzione regolare.