Christian Camberini
Pubblicato il 12 mar 2026
Come scoprire chi è connesso al WiFi di casa mia: facile e veloce

Come scoprire chi è effettivamente connesso al WiFi di casa mia? Dovrebbe essere piuttosto facile e veloce capirlo.

Se hai notato che la tua connessione Wi-Fi è più lenta del solito, potrebbe esserci una spiegazione: qualcun altro potrebbe essere connesso alla tua rete senza autorizzazione. Questo scenario non è raro, e la buona notizia è che non è difficile scoprire se qualcun altro sta usando il tuo Wi-Fi. Ecco come fare.

Attenti al router, e monitorate i dispositivi

Il primo passo da fare è controllare il router. Semplicemente, spegni tutti i dispositivi che utilizzano il Wi-Fi, come smartphone, tablet o smart TV, e osserva se la spia di attività sul router continua a lampeggiare. Se sì, probabilmente un altro dispositivo si è connesso senza il tuo permesso. Questo metodo, però, potrebbe non essere sempre infallibile. Infatti, ci sono elettrodomestici e dispositivi connessi automaticamente, come telecamere di sicurezza o assistenti vocali, che potrebbero non far spegnere la luce sul router anche se non ci sono intrusi.

wifi rubata

WiFi, come evitare che qualcuno sfrutti la tua illecitamente (www.melablog.it)

Esistono diverse app utili per monitorare i dispositivi connessi al tuo Wi-Fi, come Fing e Who’s on My WiFi. Queste applicazioni sono facili da usare e ti permettono di vedere in tempo reale tutti i dispositivi connessi alla tua rete. Alcune offrono anche la possibilità di ricevere notifiche in caso di tentativi di accesso non autorizzati. Inoltre, anche il router checker di F-Secure può aiutarti a identificare chi è connesso alla tua rete e a prevenire possibili intrusioni.

Accedi al router e controlla i dispositivi connessi

Un altro metodo efficace è accedere direttamente alle impostazioni del router. Nella sezione “Dispositivi connessi” puoi vedere un elenco di indirizzi MAC, che sono identificatori univoci dei dispositivi. Se trovi nomi o indirizzi che non riconosci, è un chiaro segno che qualcuno sta utilizzando la tua rete senza permesso. A questo punto, è consigliabile cambiare immediatamente la password del router e prendere altre misure di sicurezza.

Una volta identificato un intruso, il primo passo per proteggere la tua rete è cambiare la password. Scegli una password complessa, che combini lettere maiuscole e minuscole, numeri e simboli. Oltre a cambiare la password, è anche utile modificare il nome della rete (SSID) in modo che non riveli informazioni sulla marca o sul modello del router. Inoltre, attiva la crittografia WPA2 o WPA3, che offre una protezione più forte contro gli attacchi esterni.

Disattiva il WPS e fai manutenzione al router

Una funzionalità che molti non sanno essere vulnerabile è il WPS (Wi-Fi Protected Setup), che facilita le connessioni rapide tra dispositivi, ma che può essere una porta d’ingresso per attacchi esterni. Disattivarlo aumenta la sicurezza della rete. Un altro consiglio utile è quello di fare manutenzione regolare al router, aggiornando il firmware e controllando i dispositivi connessi periodicamente per evitare problemi di sicurezza.

Infine, se non hai già ottimizzato la posizione del tuo router, è il momento di farlo. Posiziona il router in un luogo centrale e rialzato della casa, lontano da muri spessi e dispositivi che possono interferire con il segnale, come specchi e grandi elettrodomestici. Se vivi in una casa a più piani, metti il router al piano intermedio per distribuire il segnale in modo più uniforme. Evita di posizionarlo in angoli chiusi o in spazi piccoli.

Se sospetti che qualcuno stia usando il tuo Wi-Fi senza permesso, esistono diverse soluzioni per scoprirlo e proteggere la tua rete. Con pochi semplici passaggi, puoi garantire una connessione sicura e proteggere i tuoi dati. Non dimenticare che la sicurezza della tua rete dipende non solo dalle misure preventive, ma anche dalla posizione del router e dalla manutenzione regolare.

