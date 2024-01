Come il Dyson ma ad un PREZZO MINI: ecco l'Aspirapolvere senza fili che DEVI AVERE

Da oggi in poi pulire tutta casa sarà un gioco da ragazzi grazie alla super promozione appena lanciata da Amazon sull’Aspirapolvere senza fili Honiture. Al momento l’elettrodomestico top di gamma è disponibile a soli 149 euro grazie ad uno sconto bomba del 21%.

La spedizione è gratuita ed è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non farti scappare un’opportunità del genere, goditi una casa impeccabile a zero stress!

Aspirapolvere senza fili Honiture: tutte le modalità di utilizzo

L’Aspirapolvere senza fili S15 di Honiture ha una potenza di aspirazione fino a 38Kpa, che può rimuovere facilmente non solo polvere ma anche detriti come lettiere per gatti e briciole di cibo per cani. Per questo motivo è ideale per chi vive con animali domestici e desidera una casa sempre pulita ed impeccabile.

Grazie ad una batteria da 2800 mAh, fornisce fino a 60 minuti di autonomia, migliorando il problema del riscaldamento della batteria stessa, della sotto-ricarica e della caduta di corrente. Inoltre la batteria è rimovibile ed offre due opzioni di ricarica in modo da poterla ricarica sia dentro che fuori dal dispositivo.

Con Honiture la pulizia è garantita grazie ad una struttura antipolvere ciclone a 7 stadi che cattura il 99,99% della polvere fine, rendendola perfetta per famiglie con bambini, anziani e membri di cure speciali. In più è dotata di un rullo a spazzola a forma di V che consente di pulire peli profondi e particelle sul pavimento o sul tappeto così da avere risultati eccellenti su tutte le superfici.

La modalità di utilizzo è super intuitiva grazie al pannello display extra-large, personalizzato con 3 tipi di illuminazione ambientale, che offre anche letture in tempo reale su runtime, stato di funzionamento della spazzola per pavimenti e modalità di alimentazione.

Non farti scappare l’opportunità di avere questo gioiellino super funzionale ad un prezzo così conveniente! Oggi l’Aspirapolvere senza fili Honiture è disponibile su Amazon a soli 149 euro grazie ad uno sconto bomba del 21%. Approfitta subito della promozione per avere casa impeccabile al mimino sforzo!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.