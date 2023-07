Come gli AirPods ma ad un PREZZO MINI: ecco gli auricolari wireless IMPERDIBILI

Goditi la tua musica preferita ovunque tu sia in vacanza con le Urbanx Street Buds Live True Wireless, le cuffie in-ear senza fili che ti faranno vivere un’esperienza sonora unica. Attualmente in vendita su Amazon a soli 47,54€, con uno sconto del 12% sul prezzo originale, queste cuffie sono la scelta perfetta per chi cerca un prodotto di alta qualità a un prezzo accessibile.

Urbanx Street Buds Live True Wireless: audio eccezionale e massimo comfort

Le Urbanx Street Buds Live True Wireless sono dotate di tecnologia di cancellazione attiva del rumore, che ti permetterà di isolarti completamente dal mondo esterno e godere di un suono cristallino e nitido.

Inoltre, grazie al loro design ergonomico e alla presenza di tre diverse taglie di gommini in dotazione, le cuffie si adattano perfettamente all’orecchio, garantendo un comfort impareggiabile anche durante sessioni di ascolto prolungate.

Le Urbanx Street Buds Live True Wireless sono anche resistenti all’acqua e al sudore, il che le rende perfette per gli sportivi e per chi ama ascoltare musica durante l’attività fisica. Inoltre, grazie alla presenza di controlli touch sulla superficie delle cuffie, potrai facilmente gestire la riproduzione musicale e le chiamate senza dover estrarre il tuo smartphone dalla tasca.

Gli auricolari sono dotati di driver dinamici da 12mm, che ti garantiranno un suono potente e ricco di dettagli, con bassi profondi e coinvolgenti. In più, grazie alla tecnologia Bluetooth 5.0, potrai connetterle facilmente al tuo smartphone o tablet e godere di un’esperienza senza fili a portata di mano.

Il loro design elegante e minimalista le rende perfette anche dal punto di vista estetico, e la loro compattezza le rende facilmente trasportabili ovunque tu vada.

