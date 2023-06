Come cancellare le app su Apple Watch: guida completa

Apple Watch è diventato uno degli accessori più amati dagli appassionati di Apple e dagli amanti del fitness. Oltre a monitorare i tuoi obiettivi di fitness e consentirti di utilizzare ChatGPT direttamente dal tuo polso, questo potente dispositivo indossabile offre molte altre funzionalità interessanti. Tuttavia, l’accumulo di troppe app può causare confusione sulla schermata iniziale e occupare spazio di archiviazione prezioso che potrebbe essere utilizzato per aggiornamenti o app essenziali. In questa guida completa, spiegheremo come eliminare le app su Apple Watch e come ripristinarle se necessario.

Guida completa su come eliminare le app su Apple Watch e ripristinarle

L’eliminazione delle app su Apple Watch è un processo semplice e veloce. Segui i seguenti passaggi:

1: Accedi alla schermata Home

Premi la Digital Crown sul tuo Apple Watch per accedere alla schermata Home e visualizzare tutte le app installate.

2: Accedi alla modalità di modifica

Tocca e tieni premuto un punto qualsiasi del display fino a quando non appare l’opzione “Visualizza opzioni”. Quindi, scegli “Modifica app”.

3: Seleziona l’app da eliminare

Individua l’app che desideri eliminare e tocca il pulsante con la “X”.

4: Conferma l’eliminazione

Successivamente, tocca “Elimina app” per confermare la tua decisione.

Se le tue app sono nella visualizzazione elenco, puoi anche scorrere verso sinistra sull’app che desideri rimuovere e toccare l’icona del cestino. Quindi, tocca “Elimina app” per confermare l’eliminazione dell’app.

Elimina app su Apple Watch utilizzando iPhone

Un altro modo per rimuovere le app su Apple Watch è utilizzare il tuo iPhone. Segui questi passaggi:

1: Apri l’app Apple Watch

Apri l’app Apple Watch sul tuo iPhone e passa alla scheda “My Watch” nella parte inferiore dell’interfaccia.

2: Trova l’app da rimuovere

Nella sezione “Installato su Apple Watch”, individua e tocca l’app che desideri rimuovere.

3: Nascondi l’app su Apple Watch

Disattiva il dispositivo di scorrimento per “Mostra app su Apple Watch”. Questa azione nasconderà l’app sul tuo Apple Watch.

Per ripristinare un’app che hai nascosto, controlla la sezione “App disponibili” sull’app Apple Watch, individua l’app desiderata e tocca l’opzione di installazione.

Elimina le app preinstallate su Apple Watch

Come gli iPhone, gli iPad e i Mac, anche Apple Watch viene fornito con alcune app preinstallate. Tuttavia, alcune di queste app stock possono essere rimosse dal tuo Apple Watch. È importante notare che non tutte le app predefinite possono essere eliminate.

Di seguito sono elencate le app predefinite che puoi rimuovere dal tuo Apple Watch se hai watchOS 9.4 o versioni successive:

– Portafoglio

– Mappe

– Trova la mia

– Frequenza cardiaca

– Attività

– Sirena di emergenza

– Profondità

– Orologio mondiale

– Allenamento

Segui questi passaggi per rimuovere le app predefinite dal tuo Apple Watch:

Passo 1: Accedi alla schermata Home

Premi la Digital Crown per visualizzare tutte le app installate sul tuo Apple Watch.

Passo 2: Entra in modalità di modifica

Tocca e tieni premuta l’icona di un’app finché non appare l’opzione “Visualizza opzioni”. Tocca “Modifica app”.

Passo 3: Seleziona l’app da eliminare

Ora, premi l’icona “X” sull’app che desideri eliminare dall’orologio. Seleziona “Elimina app” per confermare l’eliminazione dell’app.

Reinstalla le app eliminate accidentalmente su Apple Watch

Se hai accidentalmente rimosso un’app dal tuo Apple Watch, ecco come puoi reinstallarla:

Passo 1: Apri l’App Store

Sul tuo Apple Watch, apri l’App Store.

Passo 2: Cerca l’app desiderata

Cerca l’app che desideri scaricare nuovamente.

Passo 3: Ripristina l’app eliminata

Tocca il pulsante “Riscarica” (rappresentato da una piccola nuvola con un’icona di una freccia verso il basso) accanto all’app. L’app verrà ripristinata e sarà disponibile sulla schermata Home del tuo Apple Watch.

Come disattivare i download automatici delle app su Apple Watch

È possibile che le app si scarichino automaticamente sul tuo Apple Watch, occupando spazio non necessario e ingombrando la schermata iniziale. Fortunatamente, Apple offre un modo per impedire il download automatico di app indesiderate sul tuo Apple Watch. Puoi seguire questi passaggi:

1: Apri l’app Impostazioni

Apri l’app Impostazioni sul tuo Apple Watch.

2: Accedi alle impostazioni dell’App Store

Scorri verso il basso e tocca “App Store”.

3: Disattiva il download automatico delle app

Disattiva la funzione “Download automatici”.

Puoi seguire gli stessi passaggi su qualsiasi dispositivo Apple per interrompere i download automatici delle app.