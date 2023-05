Come avere la carta d'identità (CIE) sul tuo iPhone

La Carta d’Identità Elettronica (CIE) rappresenta una pietra miliare nel processo di digitalizzazione dei servizi pubblici in Italia. Questo importante documento, ora in formato digitale, offre un accesso più efficiente e sicuro ai servizi delle Pubbliche Amministrazioni, nonché ai servizi offerti dagli stati membri dell’Unione Europea. Ma come si può rendere ancora più comoda la CIE? La risposta risiede nell’avere la CIE sempre a portata di mano sul tuo iPhone. Scopriamo insieme come fare.

Trasforma il tuo iPhone in un Portafoglio Digitale: la Carta d’Identità Elettronica sempre con te

Il primo passo per avere la CIE sul tuo iPhone è verificare che il tuo dispositivo sia dotato di un chip NFC (Near Field Communication). Se il tuo iPhone è di recente produzione, puoi stare tranquillo: avrà sicuramente questa tecnologia.

Il passo successivo è scaricare l’app CieID. Sviluppata dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, l’app CieID è un vero e proprio portale per l’accesso ai servizi delle Pubbliche Amministrazioni. Oltre a ciò, registra digitalmente il tuo documento, che verrà utilizzato come mezzo di autenticazione per accedere ai servizi pubblici dello Stato. L’app CieID è disponibile sia su PlayStore per dispositivi Android, che su App Store per dispositivi iOS.

Una volta installata l’app CieID sul tuo iPhone, dovrai registrare la tua Carta d’Identità Elettronica inserendo l’8 cifre PIN. Questo PIN viene consegnato in due parti: la prima parte dal Comune al momento della richiesta di rilascio della Carta d’Identità Elettronica, mentre la seconda viene consegnata insieme alla CIE.

Dopo aver inserito il PIN, avvicina la CIE al tuo iPhone quando richiesto. Così facendo, la tua CIE sarà registrata sul tuo dispositivo. Da quel momento in poi, avrai la possibilità di accedere a tutti i servizi autenticandoti semplicemente con il tuo documento avvicinandolo al tuo iPhone ogni volta che sarà necessario.

Infine, per restare sempre aggiornato sui servizi disponibili ai quali è possibile accedere tramite la CIE, puoi consultare il Portale Federazione Servizi CIE.

Avere la tua Carta d’Identità Elettronica sul tuo iPhone non solo semplifica l’accesso ai servizi pubblici, ma ti permette anche di avere a portata di mano un documento essenziale ovunque tu sia. Segui i passaggi sopra elencati e trasforma il tuo iPhone in un portafoglio digitale per un’esperienza di utilizzo dei servizi pubblici ancora più efficiente e fluida.

Ulteriori vantaggi dell’uso della Carta d’Identità Elettronica sul tuo iPhone

Non si tratta soltanto di una comodità. Utilizzare la CIE sul tuo iPhone ha diversi vantaggi che vanno oltre la semplice portabilità. Ecco alcuni di essi:

Sicurezza e privacy: Tutte le tue informazioni personali sono al sicuro grazie al PIN di otto cifre che protegge l’accesso alla tua CIE sul tuo iPhone. Inoltre, solo tu puoi autorizzare l’accesso ai tuoi dati quando avvicini il tuo documento al dispositivo.

Tutte le tue informazioni personali sono al sicuro grazie al PIN di otto cifre che protegge l'accesso alla tua CIE sul tuo iPhone. Inoltre, solo tu puoi autorizzare l'accesso ai tuoi dati quando avvicini il tuo documento al dispositivo.

Accesso universale: Con la tua CIE sul tuo iPhone, puoi accedere a una vasta gamma di servizi, non solo in Italia, ma anche in tutti gli stati membri dell'Unione Europea.

Come massimizzare l’uso della CIE sul tuo iPhone

Ora che hai la tua CIE sul tuo iPhone, ci sono alcune cose che potresti fare per sfruttare al massimo questa funzionalità.

Mantieniti aggiornato: Controlla regolarmente il Portale Federazione Servizi CIE per rimanere aggiornato sui nuovi servizi a cui la tua CIE può darti accesso.

Controlla regolarmente il Portale Federazione Servizi CIE per rimanere aggiornato sui nuovi servizi a cui la tua CIE può darti accesso.

Assicurati di conservare il tuo PIN in un luogo sicuro e di non condividerlo con nessuno. Se dimentichi il tuo PIN, dovrai richiedere un nuovo documento.

L’uso della Carta d’Identità Elettronica sul tuo iPhone rappresenta un passo avanti significativo verso la digitalizzazione dei servizi pubblici. Non solo migliora l’efficienza e la comodità, ma offre anche un livello di sicurezza e privacy che non ha precedenti. Grazie a queste funzionalità, il tuo iPhone diventa un vero e proprio portafoglio digitale, sempre pronto a fornirti l’accesso ai servizi di cui hai bisogno.