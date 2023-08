Combatti PRURITO E BRUCIORE con il Dopopuntura compatto (a soli 15 EURO)

In queste periodo le zanzare vi stanno massacrando? A salvarvi la vita ci pensa il Dopopuntura Compatto Beurer BR 10, oggi disponibile su Amazon con il 29%.

In più, inserendo un coupon aggiuntivo del 20% al momento dell’acquisto, potrai risparmiare maggiormente ed acquistare il dispositivo a soli 15,99€. Questo accessorio è ideale per alleviare rapidamente prurito e bruciore di punture e morsi d’insetto, non fatevelo scappare!

Dopopuntura Compatto Beurer BR 10: come utilizzarlo

Il Beurer BR 10 è un dispositivo compatto e portatile che utilizza la tecnologia della dopopuntura per alleviare rapidamente il prurito e il bruciore causati da punture d’insetto, morsi e irritazioni della pelle. Grazie al suo design ergonomico e al gancio moschettone, puoi portarlo sempre con te ovunque tu vada.

Il dispositivo Beurer BR 10 è dotato di una batteria al litio ricaricabile tramite USB e di un display a LED per monitorare il livello di carica della batteria e la modalità di funzionamento. Inoltre, il Beurer BR 10 dispone di 4 livelli di intensità e di 2 modalità di funzionamento per garantire un trattamento personalizzato e confortevole.

Il Beurer BR 10 è facile da usare e sicuro grazie alla sua tecnologia di sicurezza integrata che interrompe automaticamente il trattamento dopo 3 minuti di utilizzo continuo. Inoltre, il dispositivo è dotato di 2 punte di ricambio per garantire la massima igiene e la durata nel tempo.

Non perdere l’offerta limitata del 29% di sconto sul Dopopuntura Compatto Beurer BR 10 su Amazon! Con il suo design compatto e portatile, la tecnologia della dopopuntura, e la possibilità di risparmiare ancora di più con il coupon aggiuntivo del 20%, il Beurer BR 10 è il dispositivo perfetto per alleviare rapidamente prurito e bruciore di punture e morsi d’insetto ovunque tu vada. Acquistalo subito, oggi bastano solo 15 euro!

