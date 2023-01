Di cloni degli AirPods (a prescindere dal modello) ne è pieno il mondo, ma questi sono davvero sorprendenti. Non ti posso assicurare nulla sulla qualità finale, ma io – fossi in te – una chance a questi auricolari wireless con autonomia di 30 ore e impermeabilità IPX7 gliela darei. Costano solo 8,99 euro grazie allo sconto di 10 euro che si ottiene spuntando la casella del Coupon.

Non troverai cloni degli AirPods Pro più cloni di questi. Sono dotati del chip Bluetooth 5.1 per garantire una connessione più stabile, una bassa latenza e un basso consumo di energia durante la trasmissione dei dati. La compatibilità è con Android, iOS, Windows e macOS. Ma questo, forse, lo avevi già intuito.

Da non sottovalutare l’integrazione di comandi touch per gestire le chiamata in entrata/uscita e la riproduzione dei contenuti audio. Puoi anche scambiare due parole con Siri, pensa un po’…

Per quanto riguarda la batteria, è di circa 5-6 ore con un solo ciclo di ricarica. Se consideri però anche il case (anche questo identico a quello realizzato da Apple per i suoi auricolari wireless), l’autonomia schizza a 30 ore. Io sono senza parole.

Ti segnalo infine la certificazione IPX7, che si traduce in resistenza a sudore e pioggia. Potrai utilizzare questi cloni degli AirPods anche durante le sessioni d’allenamento più intense, senza il timore che vadano in tilt per due gocce d’acqua.

📢 Prima di chiudere ti ricordo che per concludere l’acquisto di questi auricolari wireless a 8,99€ devi spuntare la casella del coupon prima di aggiungerli al carrello. Si tratta di uno step necessario per ottenere uno sconto immediato di 10€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.