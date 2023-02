Chiavetta USB Lexar 64GB o 128GB a prezzo STRACCIATO

Lexar Chiavetta USB 64GB è un pen drive con scocca in metallo, impermeabile e robusta, perfetta per trasferire dati al volo, e compatibile con Mac, PC, Smart TV e così via. E costa davvero niente su Amazon, sia nel taglio da 64GB che in quello da 128GB. Incluse spedizioni, ovviamente.

Le chiavette USB Lexar sono una scelta ideale per chi cerca velocità e sicurezza nella memorizzazione dei propri file. Disponibili in due capacità, da 64GB e 128GB, queste pen drive sono compatibili con le porte USB 2.0 e 1.1, garantendo una ragionevole velocità di lettura e scrittura per il trasferimento dei file tra i dispositivi. Inoltre, sono dotate di supporto di archiviazione elettronico, anti-vibrazioni, interferenze anti-elettromagnetiche e sono impermeabili, per garantire una memorizzazione sicura dei tuoi file.

La compatibilità è un altro punto di forza di queste chiavette. Sono infatti compatibili con Windows 7/8/10, Windows Vista, Windows 2000 e versioni successive, ma anche con Linux e Mac OS 10.3 e versioni successive. La memoria stick supporta inoltre tutti i dati digitali, rendendola adatta a una vasta gamma di utenti.

La facilità d’uso è un altro vantaggio di queste pen drive. Non è infatti necessario installare alcun software per utilizzarle, basta collegarle alla porta USB del computer o di un altro dispositivo e iniziare a utilizzarle. Questo le rende particolarmente adatte per viaggiatori, fotografi, impiegati e studenti.

La qualità delle chiavette USB Lexar è eccellente. Sono realizzate al 100% con chip di classe A, chip avanzati della più recente tecnologia e materiali di alta qualità. Questo garantisce prestazioni stabili e affidabili, oltre che una maggiore durata e una prevenzione efficace della perdita di dati.

Infine, le chiavette USB Lexar sono anche eleganti e portatili. Il piccolo anello progettato per portachiavi o cordini le rende facilmente trasportabili, permettendoti di portare il tuo mondo digitale ovunque, senza preoccuparti di perdere la tua pen drive.

Insomma, se cerchi soluzione di memorizzazione rapida, sicura e facile da utilizzare, resistente a intemperie e maltrattamenti, magari da trasformare in un elegante portachiavi, questo è il prodotto che fa per te.

