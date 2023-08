Chiavetta USB Kingston a SOLI 5 EURO: corri su Amazon, offerta IN SCADENZA

Se sei alla ricerca di una soluzione di archiviazione affidabile, la chiavetta USB Kingston DataTraveler Exodia da 64GB è la scelta perfetta per te! In questo momento, puoi acquistarla su Amazon a un prezzo incredibilmente basso di soli 5,75€, con uno sconto del 4%.

Non perdere l’occasione di avere a disposizione una soluzione di archiviazione affidabile e conveniente. La spedizione è gratuita con possibile consegna presso uno dei punti di ritiro adibiti. Fai in fretta, la promozione è limitatissima!

Chiavetta USB Kingston DataTraveler Exodia da 64GB: tutte le specifiche tecniche

Questa chiavetta USB Kingston ha una capacità di archiviazione di 64GB, sufficiente per salvare tutti i tuoi file importanti, dalle foto ai documenti.

Grazie alla capacità di archiviazione di 64GB, questa chiavetta USB ti consente di salvare tutti i tuoi file importanti in un’unica posizione, evitando il fastidio di dover utilizzare più dispositivi di archiviazione. Inoltre, la velocità USB 3.2 Gen 1 consente di trasferire i tuoi file con una velocità incredibile, risparmiando tempo prezioso.

La chiavetta USB Kingston DataTraveler Exodia è dotata di un cappuccio protettivo, che protegge il connettore USB da polvere e sporcizia, e di un anello portachiavi, che la rende facile da trasportare ovunque tu vada. Inoltre, è disponibile in più colori, tra cui rosso, nero e blu, quindi puoi scegliere quello che meglio si adatta al tuo stile.

Questa chiavetta USB è compatibile con la maggior parte dei sistemi operativi, tra cui Windows, Mac OS e Linux, quindi puoi utilizzarla su qualsiasi dispositivo, senza dover preoccuparti di problemi di compatibilità. Inoltre, è dotata di una garanzia di cinque anni, che ti garantisce la massima tranquillità.

Insomma, se stai cercando una soluzione di archiviazione affidabile e conveniente, la chiavetta USB Kingston DataTraveler Exodia da 64GB è la scelta perfetta per te. Non perdere l’offerta su Amazon, acquistala subito a soli 5,75€ con uno sconto del 4%. Non te ne pentirai!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.