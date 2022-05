Chiavetta USB 64GB REGALATA a 5€ con spedizioni

Hephinov Chiavetta USB 64GB è un pendrive con scocca in metallo, elegante e robusta, perfetta per trasferire dati al volo, e compatibile con Mac, PC, Smart TV e così via. Costa solo 5€ e spicci incluse spedizioni.

Questa chiavetta USB è compatibile con Windows, Linux e MacOS, e supporta tutti i dati digitali come musica, video, foto, filmati, manuali, software, ecc. È completamente Plug and Play e non ha bisogno di alcun software. Durevole e affidabile, ha un design elegante e classico interamente in metallo. Include un piccolo anello progettato per portachiavi o cordini.

Ha ottime recensioni su Amazon, e include garanzia totale di 2 anni con rimborso in caso di problemi.