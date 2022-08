Chiavetta USB 128GB super performante: 150 MB/s a 19€

A vederla sembra una comune chiavetta USB. Ma al suo interno batte un cuore da SSD, con prestazioni che raggiungono i 150 MB/s. E costa solo 19€ incluse spedizioni.

Non fatevi ingannare dall’aspetto di comune chiavetta USB. Grazie alla connessione USB 3.0, la SanDisk Ultra Flair va infatti a 150MB/s. Ciò significa che può trasferire un intero film 4K in meno di 30 secondi, e scusate se è poco.

Ovviamente non può essere usata come unità di avvio, perché si usurerebbe anzitempo; ma come archivio mobile è perfetta per contenere foto, video ad alta risoluzione o anche per avviare applicazioni e giochi molto corposi. Grazie alle eccellenti velocità di trasferimento, la sua vocazione è di sicuro il trasferimento di grossi file tra computer e dispositivi.

È fatta completamente in metallo, il che garantisce robustezza e soprattutto un’ottima dissipazione del calore. In più include SecureAccess per crittografare a 128 bit i dati che contiene. E se cancellate per errore qualcosa, niente paura, perché SanDisk ha pensato anche a questo. La chiavetta comprende il software di recupero dati RescuePRO Deluxe per recuperare i file cancellati accidentalmente.

Compatibile con Windows e Mac, SanDisk Ultra Flair è scontata di oltre il 67% e solo per oggi la acquisti a 19€ incluse spedizioni Prime.