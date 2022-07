Che succede se ingoio un AirPod?

Che succederebbe se ti capitasse di ingoiare un AirPod? A qualcuno è accaduto davvero: ecco perché, e com’è andata a finire.

“E niente, ho mangiato il mia c*** di AirPod sinistro” proclama affranta Carli Bellmer in un TikTok in cui racconta il suo insolito e sfortunato incidente. “Stavo per infilarmi a letto e avevo un ibuprofene 800 in una mano e una cavolo di AirPod -quella sinistra- nell’altra.” Dopodiché ha ingoiato per errore il suo AirPod al posto della pillola. “A quel punto ho capito che non era ibuprofene. Ho cercato di vomitarlo ma non ci sono riuscita, e stavo per impazzire.” Di sottofondo, la canzone “Oh No” molto popolare sulla piattaforma social.

Stessa storia è capitata a Brad Gauthier, che però non ha capito subito cosa fosse successo. All’inizio rifuggiva l’idea di aver mandato giù un AirPod; ma l’auricolare era sparito da giorni, e non c’era verso di trovarlo. In più, Brad iniziava ad avvertire una strana sensazione di pressione sul petto, e alla fine è corso dal medico, inizialmente incredulo. I raggi X hanno confermato i sospetti.

Anche a Ben Hsu, di Taiwan, è accaduto di addormentarsi con gli AirPod alle orecchie e di non riuscire a ritrovarne uno la mattino dopo. Dopo qualche ora di ansia e una lastra, mistero risolto: era nel suo stomaco.

Cosa Fare se ingoi una AirPod?

Il problema principale è la batteria integrata perché contiene metalli pesanti come il mercurio; perforazione esofagea e dello stomaco sono possibili, e spesso con esito mortale. Se temi di aver ingerito un AirPod, non tentare di indurre il vomito, e non mangiare né bere.

Contatta immediatamente il 118, o il Centro Antiveleni della tua regione; oppure ancora corri in ospedale, anche se non hai sintomi. Una radiografia aiuterà a capire se l’auricolare è ancora nello stomaco; in questo caso, una rapida endoscopia riuscirebbe a tirarlo probabilmente fuori in poco tempo. Se tuttavia è già nell’intestino, si dovrà intervenire chirurgicamente.