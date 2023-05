CHE BOMBA lo scanner portatile compatto: 60 pagine AL MINUTO!

Sei sempre in movimento e hai bisogno di uno scanner altamente portatile e di alta qualità? Abbiamo la soluzione perfetta per te! Il CZUR Lens Pro Scanner Mobile Portatile è ora disponibile su Amazon a soli 114€ grazie al coupon esclusivo da flaggare prima del checkout, che abbassa il prezzo di 15€. Questa è un’opportunità imperdibile!

Ora, passiamo alle specifiche tecniche di questo prodotto di punta. Il CZUR Lens Pro è uno scanner mobile compatto e leggero, pesa solo 0,42 kg, il che lo rende ideale per viaggiare. Offre una scansione rapida con rilevamento automatico delle pagine e una velocità di scansione di una pagina al secondo. La risoluzione dello scanner è di 4032*3024, con una profondità colore di 24 bit e la tecnologia del sensore ottico CMOS. Lo scanner è compatibile con il formato foglio A4​​.

Inoltre, il CZUR Lens Pro dispone di riconoscimento OCR, che ti consente di convertire i file scansionati in vari formati come PDF, Word, Excel e TIFF, con il supporto di oltre 180 lingue. Puoi anche eseguire scansioni multitarget e esportare in un unico file. Un altro vantaggio di questo scanner è la sua semplicità d’uso: un’unica porta USB consente sia la connessione che la ricarica. L’unico avvertimento è che i materiali lucidi come foto lucide o riviste lucide non sono consigliati​.

CZUR Lens Pro Scanner Mobile Portatile non solo soddisfa le tue esigenze di scansione in movimento, ma offre anche una serie di funzionalità avanzate che rendono la scansione un gioco da ragazzi. Sfrutta questa offerta speciale su Amazon e risparmia 15€ sul tuo acquisto. Non perdere questa straordinaria opportunità di possedere uno scanner mobile di alta qualità a un prezzo così conveniente. Ordina subito il tuo CZUR Lens Pro e porta la tua scansione al livello successivo!

