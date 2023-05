ChatGPT sceglie Bing come motore di ricerca ufficiale, grazie alla collaborazione con Microsoft

OpenAI ha annunciato che Bing, il motore di ricerca di Microsoft, sarà l’esperienza di ricerca predefinita per ChatGPT, uno dei più sofisticati modelli di linguaggio sviluppati da OpenAI. La nuova funzionalità di ricerca sarà implementata inizialmente per gli utenti ChatGPT Plus e, presto, sarà resa disponibile anche per tutti gli utenti ChatGPT gratuiti attraverso un plug-in.

La potenza della collaborazione: Microsoft e OpenAI

La scelta di utilizzare Bing come esperienza di ricerca predefinita per ChatGPT testimonia la stretta collaborazione tra Microsoft e OpenAI. Yusuf Mehdi, capo del marketing dei consumatori di Microsoft, ha dichiarato nel suo post sul blog:

“Fondamentale per i nostri progressi con il nuovo Bing è la nostra fantastica partnership con OpenAI. ChatGPT avrà ora un motore di ricerca di livello mondiale integrato per fornire risposte più tempestive e aggiornate con accesso dal web.”

Allo stesso modo in cui l’esperienza di chat di Bing è alimentata da GPT-4 e utilizza citazioni per i collegamenti, il chatbot AI ChatGPT AI di OpenAI integrerà dati di ricerca e web che includono anche citazioni. Questo amplia la capacità di ChatGPT di fornire risposte accurate, tempestive e basate su un vasto corpus di dati web.

Questa integrazione rappresenta un successo significativo per Bing, in particolare dopo che Samsung ha recentemente deciso di mantenere Google come motore di ricerca predefinito, nonostante le voci che suggerivano una possibile transizione a Bing.

Interoperabilità dei plug-in e rafforzamento della partnership

Questa nuova funzionalità segue l’estensione della partnership tra Microsoft e OpenAI, che si è concretizzata in un “investimento multimiliardario” da parte di Microsoft all’inizio di quest’anno. La collaborazione ha già prodotto risultati impressionanti e l’integrazione di Bing con ChatGPT promette ulteriori sviluppi.

Inoltre, Microsoft si impegna a utilizzare lo stesso standard di plug-in aperto utilizzato da OpenAI per ChatGPT. Questo consentirà l’interoperabilità tra i plug-in per Bing Chat, la piattaforma Copilot di Microsoft e ChatGPT. Questa mossa sottolinea il potenziale delle tecnologie aperte e la volontà delle due società di creare un ecosistema in cui le diverse tecnologie possono lavorare insieme in modo armonico.

Il futuro di ChatGPT sembra promettente grazie all’integrazione con Bing. Non vediamo l’ora di vedere come questa collaborazione tra Microsoft e OpenAI continuerà a portare innovazione e valore agli utenti di ChatGPT.