Cesto Emiliano con vero Parmigiano Reggiano da 24 a 36 mesi: SCOPRILO ora!

Sei alla ricerca di un regalo che possa esprimere raffinatezza e autenticità? Il Cesto Gastronomico Emilia Romagna, ora disponibile su Amazon a 169,99€, è la scelta perfetta per te. Questo è il prezzo minimo storico per un cesto che racchiude il meglio della tradizione gastronomica emiliana, una delle più ricche e apprezzate in Italia. E se lo ordini ora, potrai riceverlo in tempo per Natale, rendendolo un’idea regalo ideale per amici, familiari o colleghi.

Questo cesto gastronomico non è solo un semplice assortimento di prodotti. È una selezione curata di eccellenze emiliane che ti porterà in un viaggio di sapori autentici e indimenticabili. All’interno troverai 4 confezioni di Parmigiano Reggiano di Montagna da 1kg, stagionati 24, 30, 36 e 48 mesi, ciascuno con il suo carattere unico e inconfondibile. Ma non finisce qui. Il cesto include anche 1 Aceto Balsamico di Modena IGP da 250ml, un condimento nobile e versatile, perfetto per esaltare i sapori di ogni piatto. E per gli amanti del miele, non può mancare una selezione di 3 vasetti di Miele di Montagna da 250g ciascuno, prodotti in aree remote e incontaminate delle montagne Modenesi.

In omaggio con il cesto, riceverai anche 1 coltellino e 1 scagliatrice con manici in legno, 1 tagliere in legno e 1 grattugia, tutti firmati Parmigiano Reggiano e con lame in acciaio INOX, accessori indispensabili per gustare al meglio queste delizie.

Non lasciarti sfuggire questa incredibile opportunità. Un cesto così ricco e variegato, che racchiude il meglio della tradizione gastronomica emiliana, a un prezzo così vantaggioso non capita spesso. Pensa alla gioia di regalare o ricevere un cesto pieno di delizie, che racchiude tutto il calore e la tradizione dell’Emilia Romagna.

Acquista ora e lasciati avvolgere dalla magia delle festività!

