Se utilizzi un MacBook lanciato negli ultimi anni sul mercato (escluso il Pro del 2021 e l’Air del 2022, che utilizzano il MagSafe), un iPad Pro più recente oppure un qualsiasi altro dispositivo munito di una porta USB-C, allora dovresti assolutamente dare uno sguardo a questa offerta.

Il cavo da USB-C a USB-C di 2 metri di Baseus (4,5 stelle su oltre 3mila recensioni) è oggi acquistabile a soli 8,79 euro. La spedizione è come al solito gratuita per tutti gli abbonati a Prime.

Il cavo è lungo 2 metri ed è realizzato in TPE ad elevata elasticità, ed è dunque molto resistente. Il TPE utilizzato è infatti flessibile, proprio come quei prodotti in materiale intrecciato di cui spesso ti abbiamo parlato qui su Melablog.

Altro punto a favore è l’integrazione del microchip E-marker con certificazione USB IF della taiwanese Richtek. Questo regola in modo smart il passaggio di corrente elettrica e protegge i tuoi dispositivi evitando cortocircuiti o altre simili problematiche.

Come detto poco sopra, puoi utilizzare questo cavo anche per ricaricare il MacBook Pro con M2, stupendo notebook disponibile sul mercato solo da pochi mesi. Oggi lo trovi in offerta su Amazon a 1.492 euro (sconto 8% sul prezzo di listino).