Cavo USB-C 100W con display integrato: 9€ con spedizioni

Il USB-C in Nylon Intrecciato di SooPii è diverso da tutti gli altri. Non è soltanto molto robusto e capace di supportare la Ricarica Rapida PD 100W; include pure un mini display LED che mostra la potenza di carica in ogni momento. Ed è pure scontato del 10%: si porta via con 9€ e spicci, incluse spedizioni.

⚠️ Importante. Per ottenere lo sconto immediato del 10%, ricordati di spuntare la voce Applica coupon 10% sotto la descrizione di prodotto, prima di metterlo nel carrello.

Il cavo SooPii è lungo 1,2 metri, più che sufficiente per la maggior parte degli utenti (il che evita pure inutili grovigli) ed è adatto non soltanto alla ricarica dei dispositivi più piccoli, ma anche dei MacBook Pro e iPad Pro più performanti. Supporta trasferimento e ricarica: l’unico limite è che non include l’uscita video.

Nei test, è stato piegato e torto per oltre 36.000 volte, il che significa che il design in lega di zinco e nylon intrecciato garantisce una lunga durata del cavo, anche nelle mani degli utenti più distratti.