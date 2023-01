Di solito è introvabile, ma oggi il cavo di ricarica USB-C originale Apple da 2 metri è in super offerta grazie a uno sconto del 12% con disponibilità immediata. È perfetto per MacBook Air, MacBook Pro, iPad Pro e iPad Air. Per l’occasione costa 21,99€ incluse spedizioni.

Questo cavo di ricarica da 2 metri, con connettori USB-C su entrambe le estremità, è ideale per caricare i dispositivi USB-C (anche non Apple) e in più ti permette di sincronizzare e trasferire dati da un dispositivo all’altro. Puoi anche usarlo insieme a un alimentatore USB-C compatibile per caricare i tuoi dispositivi da una presa di corrente.

Acquistare un cavo originale Apple USB-C per ricaricare e sincronizzare i tuoi Mac e iPad può sembrare una scelta costosa, ma in realtà rappresenta un investimento a lungo termine che ti consentirà di ottenere il massimo dai tuoi dispositivi.

Il cavo di ricarica USB-C di Apple è lungo 2 metri e ha connettori USB-C su entrambe le estremità. Questo significa che puoi collegare facilmente il tuo Mac o iPad a una fonte di alimentazione USB-C compatibile per ricaricare il dispositivo. Inoltre, il cavo ti consente di sincronizzare e trasferire dati tra i tuoi dispositivi Mac e iPad, in modo da poter sempre avere a disposizione i tuoi file più importanti.

Un vantaggio importante nell’utilizzo di un cavo originale Apple USB-C è la sua compatibilità garantita con i tuoi dispositivi. I cavi di terze parti possono sembrare simili a quelli originali, ma spesso non garantiscono la stessa qualità e affidabilità. Con un cavo originale Apple, puoi essere sicuro che il tuo dispositivo si ricarichi in modo sicuro e che i dati vengono trasferiti in modo affidabile.

Inoltre, un cavo originale Apple USB-C è costruito con materiali di alta qualità che garantiscono una lunga durata. I cavi di terze parti spesso si usurano rapidamente e possono diventare difettosi, causando problemi di ricarica e trasferimento dei dati. Con un cavo originale Apple, puoi essere certo che il tuo cavo durerà per molti anni, anche con un uso frequente.

In conclusione, acquistare un cavo originale Apple USB-C per ricaricare e sincronizzare i tuoi dispositivi Mac e iPad può sembrare una scelta costosa, ma rappresenta in realtà un investimento a lungo termine che ti consentirà di ottenere il massimo dai tuoi dispositivi.

Questa è la lista ufficiale dei dispositivi e computer Apple compatibili:

MacBook 12″ con porta USB-C e alimentatore USB-C da 30W

MacBook Pro 13″ con porte Thunderbolt 3 (USB-C) e alimentatore USB-C da 61W

MacBook Pro 15″ con porte Thunderbolt 3 (USB-C) e alimentatore USB-C da 87W

MacBook Pro 16″ con porte Thunderbolt 3 (USB-C) e alimentatore USB-C da 96W

Compatibilità Modelli di MacBook Air: MacBook Air (M1, 2020), MacBook Air (Retina, 13″, 2020), MacBook Air (Retina, 13″, 2018-2019)

Compatibilità Modelli di MacBook Pro: MacBook Pro (13″, M1, 2020), MacBook Pro (13″, 2020, quattro porte Thunderbolt 3), MacBook Pro (13″, 2020), MacBook Pro (16″, 2019), MacBook Pro (13″, 2016-2019), MacBook Pro (15″, 2016-2019), MacBook (Retina, 12″, inizio 2015-2017)

Compatibilità Modelli di iMac: iMac (Retina 5K, 27″, 2020), iMac (Retina 4K, 21,5″, 2019), iMac (Retina 5K, 27″, 2019), iMac (Retina 4K, 21,5″, 2017), iMac (Retina 5K, 27″, 2017), iMac Pro (2017 e successivi)

Compatibilità Modelli di Mac: Mac Pro (2019), Mac mini (M1, 2020), Mac mini (2018 e successivi)

Acquista ora il cavo di ricarica USB-C originale Apple a soli 21,99€ incluse spedizioni.se ti scrivi a Prime E , la consegna rapida è anche gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.