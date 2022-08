Cavo iPhone certificato (Kit da 2): meno di 3€ l'uno

I cavi per caricare e sincronizzare iPhone non bastano mai, e ce ne vorrebbe uno in ogni angolo di casa o dell’ufficio. E questa è l’occasione per fare scorta: il kit con 2 cavi Lightning da 1 metro con certificazione MFi a meno di 3€ l’uno incluse spedizioni. Neanche dal cinese costano così poco.

La certificazione MFi sta per Made for iPhone ed è concessa da Apple stessa solo a fronte di sofisticati test di approvazione che garantiscono il prodotto sotto tutti gli aspetti qualitativi. In un certo senso, è un po’ come comprare un prodotto originale Apple: la compatibilità con iPhone e iPad è presso perfetta; ma risparmi tantissimo, considerando che l’omologo di Cupertino costa sui 20€.

Il kit coi cavi che abbiamo scovato su Amazon è uno dei prodotti più venduti della giornata, e non sorprende visto il prezzo davvero imperdibile. Come detto, non lesina sulla qualità, e supporta tutte le feature della porta Lightning, inclusa ricarica del dispositivo da 0% al 40% in circa 30 minuti, supporto alla ricarica rapida fino a 2,4 A, e velocità di trasferimento dati fino a 480Mbps. In più sono lunghissimi: ben 3 metri così da poterli usare davvero in qualunque situazione.

Protetti da garanzia di 24 mesi è in grado di supportare oltre 10.000 flessioni e torsioni, dunque possono reggere senza problemi l’usura quotidiana anche degli utenti più distratti.

