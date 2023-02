Cavo iPhone certificato: 2 cavi al prezzo di uno

I cavi per caricare e sincronizzare iPhone non bastano mai, e ce ne vorrebbe uno in ogni angolo di casa o dell’ufficio. E questa è l’occasione per fare scorta: il kit con 2 cavi Lightning da 2 metro con certificazione MFi a un prezzo davvero imperdibile su Amazon. Praticamente è il prezzo del negozietto sotto casa, ma con in più la certificazione MFi e la consegna gratuita a casa.

Perché Scegliere un Cavo MFi?

Il programma MFi (Made for iPhone/iPad/iPod) di Apple è un programma di licenza per gli sviluppatori di accessori e fornitori di componenti che permette loro di creare prodotti compatibili con dispositivi Apple come iPhone, iPad e iPod. Per essere inclusi nel programma, i produttori devono seguire rigorose linee guida di progettazione e sottoporre i loro prodotti a test di qualità e conformità da parte di Apple.

Il programma MFi offre ai produttori l’accesso a tecnologie proprietarie di Apple come il chip di autenticazione MFi e la tecnologia di sincronizzazione di accessori, nonché alle risorse di supporto e alla formazione necessarie per sviluppare prodotti compatibili con i dispositivi Apple.

Per gli utenti, uno dei principali vantaggi del programma MFi è la garanzia di compatibilità e qualità dei prodotti. I prodotti MFi sono stati testati e approvati da Apple per garantire che funzionino correttamente con i dispositivi Apple e offrano un’esperienza utente ottimale. Inoltre, i produttori di accessori MFi possono accedere alle funzionalità proprietarie di Apple che consente una connessione più sicura e affidabile tra l’accessorio e il dispositivo stesso.

Inoltre, il programma MFi offre agli utenti maggiore sicurezza e privacy, poiché i produttori sono tenuti a seguire rigorose linee guida sulla sicurezza dei dati e sulla protezione della privacy degli utenti. Ciò garantisce che i dati degli utenti siano protetti quando si utilizzano accessori MFi con i loro dispositivi Apple.

Un Kit Doppio

Il kit coi cavi che vi segnaliamo non lesina sulla qualità, e supporta tutte le feature della porta Lightning, inclusa ricarica del dispositivo da 0% al 40% in circa 30 minuti, supporto alla ricarica rapida fino a 2,4 A, e velocità di trasferimento dati fino a 480Mbps. In più sono lunghissimi: ben 2 metri così da poterli usare davvero in qualunque situazione.

Protetti da garanzia di 24 mesi è in grado di supportare oltre 10.000 flessioni e torsioni, dunque possono reggere senza problemi l’usura quotidiana anche degli utenti più distratti.

