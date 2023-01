Se ti serve un cavo HDMI ad alta velocità con supporto a Ethernet, HD1080p, 3D, HDR e compatibile con PS3, Xbox, TV Box, TV, Proiettore a un prezzo stracciato, ecco l’offerta che ti svolta la giornata. Questo cavo HDMI da 1m costa solo 3,99€ incluse spedizioni.

Il cavo HDMI di alta qualità “Lindy” è un’opzione ideale per chi cerca una connessione affidabile e di qualità per i propri dispositivi HDMI. Con una lunghezza di 1 metro, questo cavo offre una compatibilità universale con una vasta gamma di dispositivi, tra cui lettori Blu-ray, console di gioco, PC, laptop, TV e videoproiettori.

La tecnologia avanzata di questo cavo consente di godere di contenuti di alta qualità, supportando risoluzioni UHD fino a 4K60Hz e una larghezza di banda di 18 Gbps per una nitidezza coinvolgente e realistica. Inoltre, il supporto HDR offre uno spettro di colori più ampio per un’esperienza visiva perfetta e frequenze di aggiornamento elevate come 120Hz e 144Hz per una visualizzazione fluida e senza ritardi.

La costruzione del cavo è resistente e schermato, con una struttura a tripla schermatura, conduttori in acciaio rivestiti in rame 30AWG, connettori in nichel e contatti dorati per garantire l’integrità e l’affidabilità del segnale. Inoltre, la schermatura in alluminio-mylar protegge dalle interferenze magnetiche esterne.

Il cavo è anche dotato di funzionalità avanzate come ARC (canale di ritorno audio), che offre un audio multicanale parallelamente al contenuto video, dalla tua TV alla tua soundbar, portando l’esperienza del cinema direttamente a casa tua.

Il cavo è certificato HDMI ATC (Authorised Test Centre) per la conformità alla categoria 2 High Speed, garantendo la larghezza di banda dichiarata e assicurando la massima tranquillità con una garanzia di 10 anni e supporto tecnico gratuito da parte di Lindy. Insomma, a questo prezzo, difficile resistere. Come detto, costa solo 3,99€ inclusa spedizione e reso gratuito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.