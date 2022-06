Cavo Ethernet Cat 8 super sottile, solo 3,99€

Se ti serviva un cavo di rete piatto ad alta velocità, professionale, schermato e adatto sia all’uso interno che esterno, ecco l’occasione che cercavi. Il Cavo Ethernet Cat 8 piatto da 0,5 metri costa solo 3,99€ con spedizioni e reso gratuito.

Design piatto unico】 Questo cavo Ethernet piatto sottile e flessibile consente un’installazione più pulita e sicura, migliorando l’aspetto della casa o dell’ufficio. Non si aggrovigliano come i tipici cavi rotondi, i cavi LAN piatti sono super flessibili e possono essere facilmente nascosti in tappeti, cuciture delle porte e altro ancora. Potresti facilmente arricciarlo in anelli senza occupare spazio se non hai bisogno dell’intera lunghezza.

【Ultra velocità Internet】 Il cavo Ethernet Cat 8 supporta la larghezza di banda fino a 2000 MHz e aumenta la velocità di trasmissione dei dati fino a 40 Gbps, cavi 26 AWG adatti per interni/esterni a ipervelocità senza preoccuparsi del disordine dei cavi, Cat8 può ridurre al massimo qualsiasi interferenza del segnale . Consentono di trasmettere in streaming video HD, musica, navigare in rete, giocare a Hyper Speed.

【Connettori RJ45 e ampia compatibilità】 Con due connettori RJ45 schermati su entrambe le estremità, il cavo Ethernet Cat8 funziona perfettamente Compatibile con tutti i precedenti (cat5, cat5e, cat6, cat6a e cat7) e con IP Cam, router, switch Nintendo, ADSL , adattatori, modem, PS3, PS4, X-box, patch panel, server, stampanti di rete, Netgear, NAS, telefoni VoIP, laptop, accoppiatore, hub, jack Keystone, Smart TV, Imac e altri dispositivi con connettori RJ45.

【Durevole e resistente alle intemperie e ai raggi UV】 Il cavo lan Cat8 utilizza rame privo di ossigeno al 100% all’interno, 4 coppie 100% 26WAG doppino intrecciato schermato puro e spesso (STP) di fili di rame, schermo in foglio di alluminio, schermo a rete intrecciata, schermato con alta rivestimento in PVC resistente ai raggi UV di qualità, il cavo Ethernet Cat8 per esterni è anti-invecchiamento, può resistere alla luce solare diretta e al freddo estremo, all’umidità e al caldo, pur continuando a funzionare in modo efficiente. Può essere sepolto direttamente. Adatto sia per uso esterno che interno.