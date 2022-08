Cavo Ethernet alta qualità: 1,5€ con spedizioni e reso gratuito

Se ti serviva un cavo di rete Ethernet ad alta velocità, professionale, schermato e adatto all’uso interno, ecco l’occasione che cercavi. Il Cavo Ethernet Cat. 6 da 0,5 metri costa solo 1,5€ incluse spedizioni gratuite Amazon Prime e reso a costo zero. Praticamente costa meno che uscire di casa e andare a comprarlo al negozietto.

Dotato di cappuccio pressofuso e serracavo, questo cavo Ethernet è robusto, veloce e di lunga durata. Grazie alla protezione antipiega ed antistrappo può essere collegato e scollegato migliaia di volte senza problemi. La certificazione Cat. 6 garantisce connessioni con velocità reali fino ad 1Gb/s.

È perfetto per collegare tra loro dispositivi di rete, router e accessori con il minimo ingombro: la lunghezza di solo 0,5 metri infatti consente di evitare spire inutili di cavo. Poi, a questa cifra, è praticamente regalato se contate che include pure spedizioni e reso senza oneri.

Noi, per dire, cercavamo un cavo così per collegare la Smart TV redazionale al Mac mini che fa server; e visto che c’eravamo, ne abbiamo presi un paio di scorta perché a questo prezzo non si poteva dire di no.

Insomma, è l’occasione per fare scorta e tenerne uno sempre a disposizione: nella vita, non si sa mai. Questo cavo LAN ha ottime recensioni e, come detto, costa solo 1,5€ incluse spedizioni gratuite se avete Amazon Prime; se non ce lo avete, questo è il momento di iscrivervi.