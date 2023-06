Caviar lancia l'Apple Vision Pro personalizzato: un lusso da $40.000

Se pensavi che l’Apple Vision Pro, con il suo prezzo di $3.500, fosse già abbastanza costoso, preparati a rimanere sorpreso. Caviar, una società specializzata nella personalizzazione di dispositivi di lusso, ha creato una versione esclusiva dell’Apple Vision Pro con un prezzo esorbitante di $40.000. Questo dispositivo personalizzato è stato progettato per coloro che cercano il massimo lusso e stile nel loro quotidiano.

Apple Vision Pro di Caviar, tutto il lusso del visore personalizzato

L’Apple Vision Pro di Caviar si distingue per le sue finiture dorate e il cinturino posteriore per la testa rivestito in pelle Connolly pregiata. Caviar si ispira ai migliori accessori di moda, creando un dispositivo che unisce tecnologia avanzata e stile di lusso. Secondo l’azienda, l’Apple Vision Pro personalizzato non è solo un dispositivo funzionale, ma anche un’opera d’arte che si integra perfettamente nel tuo spazio personale.

Una delle caratteristiche uniche dell’Apple Vision Pro di Caviar è la sua attenzione alla privacy. L’azienda ha introdotto una soluzione innovativa per permettere agli utenti di controllare completamente la propria privacy. Il dispositivo è dotato di una copertura ribaltabile, simile a una visiera, che può essere abbassata per limitare la visibilità degli occhi del proprietario.

Tuttavia, tutto questo lusso e attenzione ai dettagli ha un prezzo. L’Apple Vision Pro personalizzato di Caviar ha un costo di $40.000, anche se l’azienda specifica che in realtà è di $39.900 per essere precisi. Nonostante il prezzo elevato, Caviar spera di vendere 24 di questi dispositivi unici in edizione limitata.

È importante sottolineare che l’Apple Vision Pro personalizzato di Caviar non sarà disponibile immediatamente. Gli acquirenti dovranno aspettare fino all’autunno del 2024 per ricevere il loro dispositivo personalizzato. Inoltre, bisogna considerare anche il peso dell’accessorio, poiché la versione in oro richiede più di 1,5 chilogrammi di oro 18 carati per la sua decorazione.

Nonostante il prezzo esorbitante, ci saranno sempre persone disposte a investire in prodotti di lusso unici e distintivi come l’Apple Vision Pro personalizzato di Caviar. Per coloro che cercano non solo un dispositivo funzionale, ma anche un’icona di stile e lusso, questa versione personalizzata rappresenta una scelta unica nel suo genere.