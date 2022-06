Cavi Lightning, pacco scorta da 4 a 2€ l'uno con spedizioni

La verità è che i cavi Lightning non bastano mai, e l’optimum sarebbe averne uno in ogni angolo di casa e dell’ufficio. Per fortuna, Gianac offre un pacco scorta da 4 cavi Lightning certificati MFi, super robusti e rinforzati in Nylon, a soli 8€ e spicci incluse spedizioni. Praticamente, li vai a pagare 2€ l’uno.

Questi cavi supportano il trasferimento dati ad alta velocità fino a 480 Mbps, e erogano fino a 5 V / 2,4 A di potenza. Certificati e compatibili con l’ultimo chip Apple C89, hanno il corpo in nylon intrecciato che riesce a reggere ai test di piegatura a 90 gradi per più di 9.000 torsioni. Insomma, dovrebbero durare anche nelle mani degli utenti più distratti.

I cavi hanno lunghezze diverse: da 0,3m, 1m, 2m e 3m, e sono confezionati separatamente. Quelli più lunghi sono comodi per la scrivania o il comodino; quelli più corti sono perfetti per occupare poco spazio in valigia o nello zaino, o per una ricarica al volo con powerbank. Le recensioni sono largamente positive, e quindi ci sentiamo di consigliare il prodotto.