Casse Bluetooth: 5 modelli top da regalare a Natale 2022

Natale si avvicina, e quale regalo migliore (da fare e da farsi) se non qualcosa che permetta di diffondere la musica nell’ambiente circostante? Perfetti per creare l’atmosfera giusta, per feste improvvisate o per godersi un momento in santa pace, ecco le 5 casse Bluetooth migliori da mettere sotto l’albero quest’anno.

Sony SRSXP500B

Potente e impermeabile, il Sony SRSXP500B è lo speaker Bluetooth definitivo che accende la festa. Questa cassa wireless è progettata per offrire bassi profondi e un suono cristallino grazie all’unità altoparlante X-Balanced e i Tweeter anteriori. E per pompare ancora di più, c’è pure il pulsante MEGA BASS!

Con 20 ore di autonomia e ricarica rapida (10 minuti per 1 ora e 20 di batteria) resiste alla pioggia e permette perfino di collegare due microfoni oppure di utilizzare il secondo ingresso per la chitarra, così da creare il karaoke definitivo. Normalmente costerebbe 350€ ma solo per oggi te la cavi con 259€. Lo sconto è del 26%.

Marshall Acton II

Marshall, tra le più note aziende nel mercato delle apparecchiature audio al mondo, ha scontato Acton II per Natale; dall’iconico design che ricorda gli iconici amplificatori per chitarra, è in offerta su Amazon a soli 261€.

JBL PartyBox On-The-Go

Il JBL PartyBox On-The-Go include connettività Bluetooth che consente di utilizzare fino a due microfoni wireless per usarlo in modalità karaoke, oppure puoi accoppiare due altoparlanti compatibili insieme per un vero suono stereo. Il PartyBox On-The-Go ha un ingresso USB per la riproduzione da unità compatibili, nonché un ingresso per microfono da 1/4″ e un jack per chitarra da 1/4″.

L’altoparlante ha un woofer da 5,25″ e due tweeter da 1,75″ che forniscono fino a 100 W di potenza. La batteria integrata dura fino a sei ore tra una ricarica e l’altra. Una tracolla inclusa aiuta a spostare facilmente la PartyBox On-the-Go e dispone di un apribottiglie integrato. E’ progettato per fornire alti, medi e bassi molto bilanciati, e con Bass Boost puoi aggiungere ulteriori effetti.

Acquistalo su Amazon a soli 284€ invece di 330€ con uno sconto è del 14%.

Sony SRS-XB13

Anche se le giornate in spiaggia possono sembrare un miraggio, lo speaker Bluetooth SRS-XB13 di Sony è proprio quello che ci vuole per creare l’atmosfera giusta ovunque: compatto, affidabile, resistente all’acqua in sconto del 50% a 29€ e spiccioli invece di 60€. E se lo dimentichi fuori sotto la pioggia o gli finisce un po’ d’acqua sopra, non gli accade nulla.

Puoi acquistare l’altoparlante Sony SRS-XB13 in colore nero a 29,99€ grazie allo sconto del 50% sul prezzo di listino (60€). Sono a metà prezzo anche tutti gli altri colori, ovvero Azzurro, Corallo, Lime e Taupe.

Bose SoundLink Revolve II

L’altoparlante Bluetooth Bose SoundLink Revolve II è dotato di un trasduttore full range rivolto verso il basso e di un deflettore acustico omnidirezionale. Ciò significa che SoundLink Revolve II è in grado di fornire un audio a 360° in tutta la stanza, indipendentemente dal fatto che sia posizionato al centro o contro una parete. L’aggiunta di doppi radiatori passivi supporta bassi profondi e riduce le vibrazioni. Acquistalo su Amazon a soli 199€ invece di 230€ .

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.