Cassa Bluetooth IPX7 ad un PREZZO BOMBA su Amazon!

Solo per poche ore, Amazon ha lanciato una promozione imperdibile su una cassa Bluetooth di alta qualità. Il prezzo? Solo 21,49€! E non è tutto: oltre al 14% di sconto già applicato, hai la possibilità di utilizzare un coupon aggiuntivo del 50%. Questa è un’occasione da non perdere!

Cassa Bluetooth GEEKTOP con impermeabilità certificata IPX7

La cassa in questione è prodotta da GEEKTOP, un marchio noto per la sua eccellenza nel campo dell’audio. Questo altoparlante portatile offre una serie di caratteristiche che lo rendono unico nel suo genere. Innanzitutto, è dotato di tecnologia Bluetooth 5.1, garantendo una connessione stabile e veloce con tutti i tuoi dispositivi. Ma non è tutto: la sua impermeabilità certificata IPX7 lo rende perfetto per le tue avventure all’aperto, resistendo a pioggia e schizzi d’acqua.

Ma parliamo di qualità audio. Questa cassa offre un suono potente da 24W, che può raggiungere i 48W grazie alla funzione True Wireless Stereo. Questo significa che puoi collegare due speaker contemporaneamente per un’esperienza audio a 360°. I bassi sono profondi e avvolgenti, mentre gli alti sono chiari e ben definiti. E per rendere l’atmosfera ancora più speciale, l’altoparlante è dotato di luci LED RGB che cambiano a ritmo di musica.

La durata della batteria? Fino a 12 ore di riproduzione continua al 50% del volume. E se ricevi una chiamata mentre ascolti la tua musica preferita, niente paura: la cassa è dotata di un microfono integrato per chiamate in vivavoce. Supporta anche Siri, Alexa e altri assistenti vocali, rendendolo un vero e proprio gioiello tecnologico.

Quindi, se hai bisogno di un'ottima cassa Bluetooth, questa è l'offerta che fa per te.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.