Casio: orologio sportivo ed elegante A SOLI 20€ su eBay

Casio è un’azienda rinomata a livello mondiale per la produzione di dispositivi elettronici, in particolare orologi e oggi, su eBay, è presente uno sconto del 31% proprio sull’orologio Casio elegante e sportivo allo stesso tempo, per un prezzo finale di soli 20€.

Maxi sconto del 31% sull’orologio Casio

L’orologio da polso Casio è un’elegante e versatile scelta adatta agli adulti di entrambi i sessi, caratterizzato da un design unisex che si adatta a qualsiasi stile. Dotato di un movimento quartz digitale, garantisce precisione e affidabilità nel tempo.

La cassa dell’orologio è realizzata in resina, conferendo leggerezza e resistenza alla struttura, mentre il fondo in acciaio con viti assicura una chiusura sicura e robusta. Il vetro in resina protegge il quadrante dai graffi e dalle abrasioni quotidiane, mentre la corona in acciaio con pulsantiera a 3 tasti consente un’operatività facile e intuitiva.

Il quadrante dell’orologio è caratterizzato da cristalli liquidi, che garantiscono una visualizzazione chiara e nitida delle informazioni sul tempo. Il cinturino in silicone nero offre un comfort ottimale durante l’uso quotidiano, mentre la chiusura in resina con fibbia assicura una vestibilità sicura e regolabile.

Con una classificazione di impermeabilità a norma ISO 22810, questo modello è progettato per resistere agli spruzzi leggeri, offrendo una certa protezione contro l’umidità e le piccole infiltrazioni d’acqua. Tuttavia, si consiglia di evitare il contatto con quantità significative di acqua per preservare l’integrità dell’orologio nel tempo. Questo orologio da polso Casio, quindi, unisce funzionalità, stile e resistenza in un unico prodotto, offrendo una soluzione affidabile e di qualità per chiunque cerchi un accessorio versatile e di tendenza.

Su eBay, oggi, è disponibile e presente un mega sconto del 31% sull’orologio Casio da polso che viene venduto al costo finale di 20€.

