CarPlay su Tesla: si può, con un hack

Nonostante Tesla non offre nessun supporto ufficiale al sistema di intrattenimento di bordo di Apple, uno sviluppatore è riuscito a implementare CarPlay sulla sua Tesla Model 3. Ma rispetto alla prima versione, ora l’hack è più maturo e funziona con tutti i modelli di Tesla.

Un Hack Smart

Una dei sogni proibiti più richiesti tra gli utenti Tesla è certamente il supporto ad Apple Music o a CarPlay; tuttavia la società di Elon Musk non è di questo avviso. E così, lo sviluppatore polacco Michał Gapiński si è ingegnato a modo suo: sfruttando un Rasberry Pi che fa da modem LTE e Access Point, una versione custom di Android, cavi micro-HDMI a HDMI e Ethernet, e il browser del veicolo, è riuscito a creare una rozza ma efficace implementazione di CarPlay sulla Tesla.

Connettendosi al Rasberry Pi, il browser di bordo è in grado di mostrare l’interfaccia di CarPlay‌ sul display di navigazione del veicolo, comprensiva di tutte le app che ci si aspetterebbe. Si può perfino controllare il tutto con i pulsanti del volante mentre si guida.

Steering wheel controls + current state of #teslaCarPlay on video. Next step is to improve Wi-Fi connection, the stream is 2x smoother when viewed on my laptop pic.twitter.com/0wFFUQQPkx — Michał Gapiński (@mikegapinski) January 14, 2022

Compatibilità

Rispetto ai primi tempi, l’hack si è fatto molto più fluido e adatto anche agli utenti meno esperti; resta comunque un certo grado di difficoltà. Ma la buona notizia è che la versione secondo l’autore è che la versione 2022.25.1 fornisce il “100% di compatibilità con ‌CarPlay‌ per qualunque Tesla.”

Per come la vediamo noi, si avvicina il giorno in cui gli utenti potranno acquistare un prodotto finito -magari una scatoletta- che porti CarPlay su Tesla alla pressione di un pulsante. Tanto, è sotto gli occhi di tutti che, tra Cupertino e Tesla, non tiri un buon vento; e nonostante indicazioni che Tesla fosse sul punto di supportare Apple Play sui suoi mezzi, la verità è che una soluzione ufficiale per portare CarPlay su Tesla non arriverà tanto facilmente né in tempi brevi.

Tutti i principali marchi after market di autoradio come Alpine e i produttori mondiali di auto oramai supportano CarPlay da molto tempo, per lo meno nelle versioni di punta. Qui trovate l’elenco dei brand e modelli formalmente compatibili con CarPlay ma il consiglio è di sentire sempre il concessionario prima di un eventuale acquisto.