Caro-bolletta: ecco come risparmiare con un termostato smart

Secondo le stime di Federconsumatori, per gli italiani sarà un invero molto difficile, fatto di rincari e rinunce. Dal +49% del prezzo per il gasolio riscaldamento al +62% per il gas in regime di maggior tutela, si arriva anche al +99% per il pellet. Ecco quindi qualche consiglio pratico per scaldarsi meglio risparmiando tanti soldi in bolletta. Grazie alla tecnologia dei termostati smart.

Stando all’ultimo aggiornamento delle tariffe del gas da parte di Arera, la bolletta media salirà dai precedenti 912€ del 2021-2022 agli attuali 1.479€ nel periodo 2022-2023. Alla luce di ciò, è fondamentale cercare “soluzioni semplici, efficaci e accessibili per ridurre le bollette e abbassare i consumi.” E i termostati smart, spiega NetAtmo, sono la soluzione che offre le migliori garanzie in questo senso.

Consigli per Risparmiare sul Gas

Un termostato smart è diverso da quelli tradizionali. Un termostato di vecchia generazione fa partire supinamente i riscaldamenti secondo la programmazione, a prescindere che ci sia o meno qualcuno in casa, o a prescindere dalle condizioni meteo. Un termostato smart, invece, sa se non c’è nessuno ed evita un’accensione inutile, ti avvisa se hai lasciato una finestra aperta, e tiene conto di tante variabili come i tempi di riscaldamento di casa, il meteo e molto altro per fornirti il massimo del comfort con la spesa minima possibile.

Ecco una serie di consigli pratici per ridurre i consumi e risparmiare significativamente sulla bolletta del gas:

Personalizzazione: Ogni impianto è un caso a sé. Se a casa hai termosifoni, ti serviranno valvole termostatiche smart, una per ogni punto di calore. Se hai riscaldamento a pavimento, basterà un solo termostato smart, purché supporti l’impianto in essere. Il trucco è cercare la soluzione tecnologica più adatta alle proprie esigenze.

Non riscaldare tutte le stanze allo stesso modo: In camera da letto vanno bene temperature non superiori ai 16°C, tanto ci sono le coperte; il bagno invece è bene che sia scaldato meglio, magari sui 21°C. Regola dunque tramite valvola termostatica o tramite termostato il livello di comfort di ogni singola stanza in modo indipendente.

Regola la potenza del riscaldamento in base al Meteo: In una giornata di sole, benché invernale, la casa tende a restare più calda; se piove e tira molto vento, invece, le cose cambiano anche molto. I termostati smart tengono sempre conto delle condizioni atmosferiche e dei tempi di riscaldamento di casa per calcolare quanto combustibile usare per scaldarla. E spesso includono tecnologie che ti avvisano se una finestra è rimasta aperta, sprecando energia.

Analisi dei consumi: I termostati smart includono report e grafici che ti mostrano i consumi e quanto hai risparmiato grazie alle tecnologie smart. Se infatti sei fuori casa, il termostato spegne automaticamente il riscaldamento, per riaccenderlo giusto in tempo per farti trovare la temperatura che desideri al rientro.

Acquista un Termostato Smart

Sul mercato esistono diverse soluzioni per diversi problemi. Qui di seguito trovate i prodotti che a nostro giudizio sono superiori per qualità, facilità d’installazione e configurazione, compatibilità e robustezza software.

Tado

Questo termostato smart sostituisce i termostati ambientali cablati esistenti e consente di risparmiare sui costi in bolletta. Facile da installare, è compatibile con Alexa, Siri, Google Home e Apple HomeKit. Questo prodotto, che consideriamo il migliore in assoluto, è compatibile con il 95% degli impianti di riscaldamento centralizzati e con delle caldaie adibite al riscaldamento degli appartamenti.

Valvole Termostatiche NetAtmo

Queste valvole termostatiche intelligenti permettono di riscaldare la tua abitazione dove, come e quando occorre; risparmia energia grazie alla modalità Assente, Antigelo e alla funzione Rilevamento Finestra Aperta. Include tanti strumenti semplici per monitorare i consumi e funzionano con HomeKit, Alexa e Assistente Google.

Google Nest

Google Nest Learning Thermostat di terza generazione non ha bisogno di programmazione. Apprende le tue abitudini, la temperatura che preferisci quando sei in casa e la abbassa automaticamente quando non ci sei. Apprende persino il tempo necessario per riscaldare la tua casa in modo da utilizzare solo la quantità di energia strettamente necessaria.