Caricatore Wireless Magnetico a METÀ PREZZO

Grandi sconti per questo caricatore Wireless Magnetico, che tramite un coupon arriva a costare poco più di 10€. Lo sconto, che lo porta a metà prezzo, è applicabile attraverso l’utilizzo di un codice specifico: potete acquistare il dispositivo cliccando qui.

Il codice per il coupon da utilizzare è SX9A3VS3: basterà inserirlo dentro al carrello, e in automatico il caricatore wireless verrà scontato a 11,99€. Compatibile con iPhone 12 e iPhone 13, questo dispositivo presenta l’HaloLock, anello magnetico che aggancerà il vostro iPhone così da permettere una ricarica wireless ottimale. La ricarica, se il vostro smartphone avrà una custodia, sarà possibile solo con custodie MagSafe ufficiali o con HaloLock.

La ricarica del dispositivo sfrutterà la tecnologia veloce da 7.5W, e il tutto sarà gestito dalle strutture di sicurezza, dissipatori di calore che permettono al dispositivo e al caricatore di mantenere la giusta temperatura.

Il Caricatore Wireless è stato testato per funzionare perfettamente con custodie magnetiche ufficiali di iPhone 12 e 13, e le custodie ESR HaloLock. Altre custodie magnetiche di terze parti potrebbero non essere compatibili (dipende dallo spessore e dai materiali).

Per garantire la ricarica veloce, dovrete collegare la base di ricarica in questione ad un alimentatore da 18W o QC, oltre che un cavo compatibile (che però è incluso). In caso di ricarica lenta, il problema potrebbe essere la custodia del dispositivo o l’alimentatore usato per il caricatore.